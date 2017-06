Journalistenbond stuurt brandbrief over Radio 1

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten heeft in een brandbrief aan de NPO zorgen geuit over het voortbestaan van journalistieke onderzoeksprogramma’s op Radio1, zoals Argos en Reporter Radio. Via de Volkskrant werd vorige week bekend dat de zendermanager van Radio 1 voornemens is de twee programma’s te laten afwisselen in plaats van elk een uur te laten uitzenden.

“Wij vrezen dat hiermee kennis en kunde voor de publieke omroep verloren gaan, terwijl de aard van de vernieuwing nog volstrekt onduidelijk en onbewezen is”, aldus de journalistenbond in de brief.

“De NVJ is niet tegen veranderingen, maar heeft wel moeite met besluiten die drastisch ingrijpen in alom gewaardeerde kwaliteitsprogramma’s of die geheel doen verdwijnen zonder dat het alternatief duidelijk is. De betrokken programmamakers tasten in het duister.”

Ook schrijft de NVJ dat Kamerbreed, het politieke praatprogramma op de zender, verdwijnt. Uit navraag blijkt dat het programma in de nieuwe programmering in de huidige vorm wordt gestaakt. In het programma, dat iedere zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur wordt uitgezonden, bespreekt Kees Boonman de politieke actualiteit. Er liggen plannen om een dagelijks programma te maken over politiek.

Van wekelijks naar werkdagelijks programma

Niels Wensing, hoofd radio van AVROTROS, licht desgevraagd de plannen toe. “We hebben de intentie om met de expertise van het huidige Kamerbreed-team niet minder maar juist meer politieke berichtgeving te gaan doen. We hebben het voornemen om dagelijks een half uur de focus te leggen op politiek in Radio EenVandaag.” Het zou een dagelijkse rubriek moeten worden waarin Kees Boonman een grote rol speelt. De gesprekken verlopen daarover “in goede harmonie”.

Dat Kamerbreed verdwijnt, is pertinent onjuist, aldus Wensing. “Dat de NVJ niet om wederhoor heeft gevraagd is gewoon heel erg jammer.” Met het uitlekken van delen van het concept-jaarplan is Wensing allerminst tevreden.

“We zijn niet blij met hoe het naar buiten is gekomen. Het is niet fijn dat dit is gebeurd. We voeren de gesprekken al een tijdje en het ziet er heel positief uit.”

Kunststof krijgt in 2018 een ander tijdslot in de programmering. Het programma, dat nu dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur uitzendt, zou in de nieuwe programmering een half uur later beginnen en onderbroken worden door een reclameblok en het nieuws.