Iraaks leger: IS blaast Al Nuri-moskee in Mosul op

Strijders van terreurgroep Islamitische Staat hebben woensdagavond de bekende Al Nuri-moskee in Mosul opgeblazen. Dat claimt althans het leger van Irak in een schriftelijke verklaring, waaruit meerdere internationale persbureaus citeren. De eeuwenoude Al Nuri-moskee was de plek waar IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi drie jaar geleden het kalifaat uitriep.

De berichten over het opblazen van de moskee komen enkele uren nadat het Iraakse leger liet weten de moskee tot op enkele honderden meters te zijn genaderd. De uit 1172 afkomstige Al Nuri-moskee ligt in de oude stad van Mosul. Na de opmars van de laatste maanden is dat de laatste wijk die nog in handen is van IS.

Of de gehele moskee is opgeblazen, of dat alleen de karakteristieke scheve minaret is verwoest, is momenteel nog niet bekend. Op Twitter doen woensdagavond luchtbeelden van een drone de ronde waarop nauwelijks nog iets van het gebouw heel is. Of die beelden echt zijn, is voorlopig nog niet bevestigd. IS heeft volgens persbureau AFP in een reactie laten weten dat Amerikaanse bombardementen verantwoordelijk zijn voor de verwoesting.

Een onoverzichtelijk laatste strijdtoneel

Het Iraakse leger is al maanden bezig met het offensief op Mosul, de laatste grote stad van Irak waar IS nog aan de macht is. Na eerst de gebieden rondom Mosul te hebben veroverd namen Iraakse strijdkrachten, vanuit de lucht geholpen door Amerikaanse bommenwerpers, in januari de oostelijke helft van de stad in. Sindsdien probeert het leger ook de westelijke helft te bevrijden.

Afgelopen weekeinde begon volgens hoge officieren de beslissende slag om de op één na grootste stad van Irak. De overgebleven strijders van IS waren op dat moment al teruggedrongen tot de oude stad, een gebied van ongeveer drie vierkante kilometer groot. Gemakkelijk zal die laatste horde niet zijn: door de kleine, op elkaar gepakte huisjes en smalle steegjes is de oude stad onoverzichtelijk gevechtsterrein.

‘Nog enkele honderden strijders’

Woordvoerders van het leger vermoeden dat zich nog hooguit enkele honderden IS-strijders zich in de oude stad hebben verschanst, maar dat het nog zeker een paar weken duurt voordat Mosul helemaal heroverd is. Wat het offensief bemoeilijkt is dat in de oude stad nog ongeveer 100.000 burgers wonen, waardoor het leger voorzichtig te werk moet gaan.