Grootste bosbrand in Portugal geblust

Brandweerlieden in Portugal hebben woensdag de grootste brand in het land weten te blussen. Op sommige plekken in het land zijn nog kleine brandhaarden, maar het ergste is voorbij, meldt Reuters.

De grootste brand, die zaterdag ontstond, verspreidde zich razendsnel en kostte aan 64 mensen het leven. De meesten kwamen om terwijl ze met hun auto probeerden te vluchten, of toen ze in afgelegen dorpjes zo’n tweehonderd kilometer ten noordoosten van Lissabon plotseling overvallen werden door de vlammenzee. Meer dan honderdvijftig mensen raakten gewond.

Lees ook deze tien vragen over de branden in Portugal: Vuur ontstaat door droogte én door de mens

Brand Pedrogao Grande

Victor Vaz Pinto, de bevelhebber van de Portugese burgerbeschermingseenheid, zei tegenover Reuters dat de brand in de gemeente Pedrogao Grande geblust is. Pedrogao Grande is het hart van het gebied waar sinds zaterdag de grootste branden vernietiging aanrichtten. De extreem hoge temperaturen, die debet zijn aan de vlammenzee van afgelopen week, dalen de komende dagen. De verwachting is dat de overige nog brandende vuren daardoor makkelijker geblust kunnen worden.

De Portugese premier Antonio Costa heeft opheldering gevraagd over de langzaam op gang komende noodhulp in reactie op de branden. Volgens de politie is het vuur veroorzaakt door blikseminslagen, waarna het zich snel kon verspreiden door een zeldzame samenkomst van lage luchtvochtigheid, extreem hoge temperaturen en een sterke wind. Het hoofd van de Portugese brandweer heeft vermoedens dat het vuur is aangestoken.

In een studie naar natuurbranden in het land tussen 1996 en 2010 becijferden Portugese geografen in 2012 nog dat zeker negen op de tien branden veroorzaakt worden door menselijk handelen. Daarbij kan sprake zijn van nalatigheid, een ongeluk of - in de meeste gevallen - pyromanie.

Grootste brand ooit

De brand die sinds woensdag onder controle is, was de grootste brand die ooit in Portugal woedde. Vermoedelijk is ruim 40.000 hectare bos door het vuur verwoest.