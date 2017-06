Franse Republikeinse oppositie valt uit elkaar

Niet alleen centrumlinks is door de verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk verscheurd, ook traditioneel rechts valt uit elkaar. Een twintigtal parlementsleden van de Republikeinen die Macron goed gezind zijn, hebben zich woensdag afgescheiden om met achttien leden van de centrumpartij UDI een nieuwe fractie te beginnen. De naam: ‘Constructieve Republikeinen, UDI en onafhankelijken’.

De groep bestaat volgens voorzitter Thierry Solère uit parlementsleden „die zich herkennen in de waarden van rechts en centrumrechts […] die in de Assemblée Nationale de wil delen om het algemeen belang voor te laten gaan, om nieuwe politieke praktijken voorrang te geven boven iedere partijpolitieke overweging”. Dat wil zeggen: steun geven aan de door president Macron voorgestelde economische hervormingen.

‘Macron-compatibel’

De constructieve groep is vooral samengesteld uit rechtse parlementsleden die al langer doorgaan voor ‘Macron-compatibel’. Zij komen voor een groot deel uit kringen die tijdens de Republikeinse voorverkiezingen oud-premier Alain Juppé steunden en later probeerden de door affaires achtervolgde kandidaat François Fillon ervan te overtuigen zich terug te trekken. Solère was afgelopen najaar verantwoordelijk voor de organisatie van de rechtse voorverkiezing.

Uit een constructie van het weekblad L’Opinion blijkt dat de groep min of meer ontstaan is op de dag in maart dat de bungelende Fillon tegenover zijn overwegend zeer conservatieve aanhang op Trocadéro in Parijs liet weten zich niet als kandidaat terug te trekken. Solère dineerde die dag met onder andere Édouard Philippe, nu Macrons premier en Bruno Le Maire, nu minister van Financiën. Juppé sprak zich diezelfde dag uit tegen de „radicalisering van de harde kern” van de Republikeinen.

Uit de partij gezet

Het was vooral Édouard Philippe die achter de schermen zou hebben aangedrongen op de vorming van zo’n groep. Toen hij Macrons aanbod om premier te worden vorige maand accepteerde, werd hij meteen uit de Republikeinen gezet. Hetzelfde gold voor de andere rechtse ministers die zich bij Macron aansloten. Nu kunnen ze laten zien dat ze breder gesteund worden voor hun besluit het partij-overstijgende project van Macron te steunen.

De geamputeerde fractie van de Republikeinen, nog altijd goed voor ongeveer 90 van de 577 zetels in de Assemblée, heeft vandaag parlementariër Christian Jacob herkozen als voorzitter. Hij en het prominente parlementslid Éric Ciotti uit Nice profileren zich volop als oppositie tegenover La République En Marche! van Macron. De nu afgescheiden ‘constructieven’ zijn volgens Ciotti „opportunisten zonder overtuiging”.