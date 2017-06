Franse president Macron presenteert nieuw kabinet

Na het vertrek van vier van zijn ministers heeft de Franse president Emmanuel Macron zijn regering opgeschud. Als opvolger van de opgestapte minister van Justitie François Bayrou is de bij het grote publiek onbekende Nicole Belloubet (62) aangesteld. Zij was lid van de machtige Grondwettelijke Raad. Als opvolger van de eveneens vertrokken minister van Defensie Sylvie Goulard heeft Macron de 54-jarige Florence Parly benoemd. Beide vrouwen hebben een achtergrond in de Parti Socialiste.

Het Élysée presenteerde woensdagavond de tweede regering van Édouard Philippe. De premier had maandag, zoals gebruikelijk na parlementsverkiezingen, zijn ontslag ingediend. Hoewel aanvankelijk gedacht werd dat slechts op kleine punten aanpassingen nodig waren, bleek door het vertrek van Bayrou, Goulard en de ministers Marielle de Sarnez en Richard Ferrand een ingrijpender wijziging noodzakelijk.

Een breuk met in regering leek nabij

Hoewel het er op leek dat met het vertrek van Bayrou ook de coalitiesamenwerking met zijn partij (de MoDem) ten einde zou zijn, heeft Macron opnieuw twee ministers van de MoDem benoemd. Bayrou zei eerder in een persconferentie dat hij is opgestapt om zich vrijuit te kunnen verdedigen in een affaire rondom misbruik van Europees geld.