F-16 onderschept vliegtuig met Russische minister

Een F-16 van de NAVO heeft boven de Baltische Zee het vliegtuig onderschept waarmee de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe vervoerd werd, meldden Russische media woensdag. Het is standaardprocedure dat de NAVO zijn luchtmacht inzet als een onbekend vliegtuig zijn luchtruim nadert. Volgens Russische berichten vloog het vliegtuig van de minister over neutraal gebied.

De NAVO zelf zegt bij monde van een woordvoerder dat woensdag drie Russische vliegtoestellen, waaronder twee gevechtsvliegtuigen, gevolgd zijn boven de Baltische Zee. Omdat de toestellen zichzelf niet identificeerden of reageerden op pogingen tot contact van de NAVO, werden de F-16’s ingezet. De legermacht zegt geen informatie te hebben over wie er aan boord was.

De zegsman benadrukt dat alle piloten van de legermacht op een “veilige en verantwoordelijke manier” handelen en een “veilige afstand” houden van onbekende vliegtuigen. In een video die Russische media verspreiden, is een gevechtsvliegtuig te zien dat meevliegt met wat het toestel van defensieminister Sjojgoe zou moeten zijn. Vervolgens komt een ander Russisch gevechtsvliegtuig tussenbeide vliegen die het NAVO-toestel zou hebben weggejaagd, aldus Russische media.

F-16 onderschept toestel Defensieminister Sjojgoe boven Baltisch gebied. https://t.co/peaWhKTMCc pic.twitter.com/gnCSyTs0ct — Steven Derix (@StevenDerix) June 21, 2017

Het toestel van Sjojgoe was op weg naar de Russische enclave Kaliningrad. De Baltische staten liggen tussen Kaliningrad en het overige deel van Rusland in.

Het komt sinds een aantal jaar steeds vaker voor dat Russische vliegtuigen onderschept worden door NAVO-toestellen en andersom. Vaak zijn schendingen van het Baltische luchtruim te wijten aan navigatiefouten, en duren deze niet langer dan een paar seconden, zei sergeant-majoor van de NAVO Timmig eerder tegen NRC. Het internationale luchtruim tussen Helsinki en Tallinn is volgens Timmig relatief smal en vormt bovendien geen rechte lijn, waardoor fouten snel gemaakt worden.

Eerder deze maand onderschepte een Russisch gevechtsvliegtuig een Amerikaanse bommenwerper die volgens Rusland dichtbij zijn grens vloog.