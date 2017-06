ELN bereid Bolt en Follender te laten gaan als leger zich terug trekt

De guerrillaorganisatie ELN die het noorden van Colombia gedeeltelijk beheerst, erkent dat zij programmamakers Derk Bolt en Eugenio Follender vasthouden in het Catatumbo gebied, aan de grens met Venezuela. Volgens de ELN is dit een oorlogsgebied dat alleen betreden kan worden als zij toestemming geven. ‘Dat zijn onze regels en die gelden ook voor journalisten en voor iedereen die dit gebied binnen komt, eerst moeten de lokale autoriteiten worden ingelicht en moet er toestemming zijn.’ aldus de ELN in een verklaring. Het komt volgens de guerrillabeweging vaker voor dat ‘de vijand’ infiltreert door zich voor te doen als arts of journalist. ‘We zijn helaas al 53 jaar in een hevig conflict verwikkeld en kunnen geen risico’s nemen.’

Het wachten is nu op actie zodat Bolt en Follender werkelijk vrijkomen. Een humanitaire commissie, waar behalve mensenrechtenorganisaties ook de Katholieke kerk bij betrokken is, probeert nu te bemiddelen om ze zo snel mogelijk vrij te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat het leger zich verder terug trekt uit het gebied zodat er een veilige zone gecreëerd wordt waarbinnen de ELN de overdracht kan bewerkstelligen.

Televisiepresentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender werden afgelopen weekend ontvoerd door de ELN toen ze in het gebied bezig waren met opnames voor het programma Spoorloos. Bolt was op zoek naar de biologische moeder van een van de hoofdpersonen van zijn programma.

Vredesonderhandelingen

De marxistische guerrillabeweging ELN voert al ruim vijftig jaar een gewapende strijd tegen de Colombiaanse regering maar sinds februari zijn er vredesbesprekingen tussen de twee partijen van start gegaan in Ecuador. Deze ontvoeringszaak doet de zaak geen goed en zal deze vredesbesprekingen verder onder druk zetten.

Juan Camilo Restrepo Salazar, leider van de regeringsdelegatie noemde woensdag op twitter de ontvoering behalve een misdaad ook een grote stupiditeit. ‘Deze ontvoering maakt de vredesonderhandelingen ingewikkelder’ zei hij.

Woensdagmiddag demonstreerden Colombiaanse journalisten en leden van de Stichting voor de Persvrijheid (FLIP) in de hoofdstad Bogota op het Plaza Bolivar voor de onmiddellijke vrijlating van Bolt en Follender. Ze droegen een spandoek met grote foto’s van de twee journalisten met de tekst:’ Laat hen onmiddellijk vrij.’