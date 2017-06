Dumoulin weerstaat vermoeidheid

Geen vakantie, eerst moest en zou Tom Dumoulin nog die ene wedstrijd rijden die hij per se wilde winnen. Na zijn schitterende eindoverwinning in de Ronde van Italië werd de Limburger in zijn roze trui dagenlang van huldiging naar huldiging gesleept. In de Ronde van Zwitserland moest hij vorige week van vermoeidheid lossen in de cols, afstappen na de vijfde etappe. Om woensdagavond in het Gelderse Monferland onweerstaanbaar zijn titel te prolongeren bij het NK tijdrijden. „Ik ben echt blij om opnieuw de overwinning te pakken”, sprak de renner van Sunweb na afloop.

In het eerste kwart van de 50,4 kilometer lange tijdrit moest Dumoulin even op gang komen, en verloor hij wat seconden op zijn concurrenten Jos van Emden en Stef Clement. Maar toen was de motor opgewarmd. Op het glooiende parcours, met vier keer een stuk vals plat van 1,3 kilometer en twee keer een klim van 800 meter, maalde hij een fabelachtig gemiddelde weg van 50,747 kilometer per uur.

Toch weer een ijzersterke tijdrit, zijn specialisme waarop hij al twee keer eerder de nationale titel won en schitterde de Vuelta, Tour en de afgelopen Giro. En dat krap een week na zijn opgave in de Ronde van Zwitserland. „Achteraf was het een goede beslissing om daar af te stappen”, legde Dumoulin uit aan de finish in Montferland. „Ik had wel verder kunnen rijden maar was dan misschien achtste geworden. En dan had ik hier niet gewonnen. Het glooiende parcours hier was ook wel in mijn voordeel.”

Clement, viervoudig nationaal kampioen en in 2007 winnaar van het brons bij de WK tijdrijden, kon zijn achterstand tot halverwege nog beperkt houden tot een luttele tel. Maar op de eindstreep was het verschil met Dumoulin opgelopen tot 24 seconden. De 34-jarige renner van Lotto-Jumbo had vrede met zilver. „Ik word liever tweede achter een goede Dumoulin, dan dat ik een jaar moet aanhoren dat ik kampioen werd omdat hij niet goed was.”

Van Emden, die Dumoulin nog had verslagen in de slottijdrit in de Giro, moest een raketstart bekopen en eindigde op 1.35 minuut achter Dumoulin als vierde. Robert Gesink, die voor het eerst meedeed aan de NK tijdrijden, ging zijn ploeggenoot nog voorbij. Met zijn derde plaats, op 58 seconden van Dumoulin, bewees hij dat zijn vorm goed is anderhalve week voor de Tourstart in Düsseldorf.

„Dit is zeker een opsteker richting de Tour”, zei Gesink, die bij de junioren en nieuwelingen Nederlands kampioen tijdrijden werd. „Misschien moet ik nog maar eens meedoen. Maar ik richt me eerst op de Tour om daar voor ritwinst te gaan.”