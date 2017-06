Drones met wifi kijken dwars door een gebouw heen

Iedere handige hobbyist kan met een paar simpele instrumenten door muren heen kijken.

Onderzoekers van de University of California in Santa Barbara laten zien dat zij met behulp van wifi-straling voor het eerst driedimensionale beelden kunnen maken van objecten in een geheel dicht gebouw. Hiervoor gebruiken ze twee drones die ze uitrusten met een alledaagse wifi-zender en -ontvanger en die ze aansturen met een tablet.

De onderzoekers presenteerden de resultaten tijdens de International Conference on Information Processing in Sensor Networks International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN). De techniek kan in de toekomst gebruikt worden voor reddingsacties, archeologische ontdekkingen en het monitoren van gebouwen, stelden ze.

In hun demonstratieproject laten de onderzoekers twee drones synchroon om een bakstenen gebouwtje met blinde muren zoemen. Binnenin bevindt zich een stapel stenen in de vorm van een ‘L’ of er staan twee stapels stenen op elkaar.

De drones vliegen in een zigzagpatroon om het gebouwtje heen, met één drone als zender en de andere als ontvanger. Afhankelijk van het obstakel dat het signaal onderweg tegenkomt, wordt het signaal zwakker of meer of minder verzwakt. Uit die verandering is de vorm af te leiden van het obstakel dat zich tussen de drones in bevindt.

In 2015 deden de onderzoekers vergelijkbare metingen met wifi-signalen. Toen maakten ze gebruik van rijdende robots die tweedimensionale beelden van de inhoud van een gebouw maakten. Dankzij het verticale zigzagpatroon van de drones en nieuwe, geavanceerde beeldverwerkingssoftware is het nu mogelijk een driedimensionaal beeld te maken.

Wil je voorkomen dat straks drones door de muren van jouw huis kunnen spieden wat er binnen gebeurt? Beplak dan je muren met aluminiumfolie. Dat houdt de wifi-straling tegen.

Bekijk hier een filmpje van het experiment.