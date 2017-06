Het is een warme avond, we eten buiten, gezeten op een terrasje onder grote kastanjebomen, vlak bij het dorpskerkje. Onze kleinzoon Boet, vier jaar oud, geniet van zijn lievelingsgerecht, patat met knakworst.

Om acht uur horen wij het idyllische geluid van het klokje in de kerktoren en na een paar slagen klinkt van achter de knakworst: „Oh, wie is er nu weer dood?”

