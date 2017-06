Dodental van gevechten Centraal-Afrikaanse Republiek stijgt

De gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek van dinsdag hebben veel meer slachtoffers geëist dan tot dusver gedacht. Het dodental van de botsing tussen rivaliserende groeperingen bedraagt zeker honderd, zo liet de burgemeester van de getroffen stad woensdag aan persbureau Reuters weten. Eerder werd nog gesproken van iets meer dan veertig slachtoffers.

Inmiddels is de rust in Bria, een stad met ruim 40.000 inwoners, volgens het Rode Kruis teruggekeerd. De humanitaire instantie helpt de autoriteiten nu met het bergen van lichamen. Zolang dat werk nog niet is afgerond, blijft het exacte aantal doden nog schatten, stelt burgemeester Maurice Belikoussou:

“Het dodental gaat zeker nog stijgen. Voor nu werken we met schattingen. Er liggen nog altijd lichamen in de wijken, in de straten en in de bebossing.”

Ook mensen die betrokken zijn bij de VN-missie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek stellen tegenover persbureau AFP dat de stemming in Bria momenteel rustig is, maar de “gespannen” sfeer nog niet verdwenen is. Volgens een woordvoerder van de missie hebben VN-militairen betrokken bij de missie de hele nacht door de stad gepatrouilleerd, om nieuwe gevechten te voorkomen.

Bria is gewild vanwege diamanten

In de Centraal-Afrikaanse Republiek komt het de laatste tijd geregeld tot botsingen tussen gewapende groeperingen. Directe aanleiding daarvoor is het verdrijven van president François Bozizé door de islamitische Seleka-groepering in 2013. Dat leidde toen tot een felle reactie van een christelijke groepering genaamd ‘anti-Balaka’.

Onze correspondent Koert Lindijer was vlak na de coup in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zag “rauwe haatgevoelens”, moord en misdaad

De gevechten van dinsdag in Bria kwamen eveneens voort uit een botsing tussen Seleka-rebellen en anti-Balakastrijders. Ook vorige maand was de stad al toneel van gevechten, waarbij volgens de Verenigde Naties zeker 22 doden vielen. Bria wordt door veel van de gewapende groeperingen begeerd vanwege de vele diamantmijnen in de regio.

Om een einde te maken aan het bloedvergieten van de laatste jaren waren de verschillende groepen de laatste maanden in overleg over een vredesovereenkomst. Afgelopen maandag werd daarover een akkoord bereikt, waar dertien van de veertien pratende groeperingen zich bij aansloten. De gevechten van dinsdag betekenen volgens persbureau AP meteen het einde van die overeenkomst.