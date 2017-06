Dit zijn de ergste quotes op kantoor

Je kunt je vingers in je oren stoppen, wegrennen of wegklikken wat je wilt: aan de inspirerende managementquote is niet te ontkomen op kantoor. Ze staan aan het begin van elk hoofdstuk in inspirerende managementboeken, op Facebook, op scheurkalenders, in inspirerende notitieblokken. Laatst zei zelfs mijn baas: „Be the change you want to see” en „focus, focus, focus” tegen me. Ik moest toen een beetje overgeven in mijn mond.

Je hebt helemaal niets aan de inspirerende managementquote. Je gaat er niet harder van werken, je werk wordt er niet beter van en je krijgt er niet meer salaris door. En toch vreet de kantoormens ze of het rijstwafels zijn. Ik zie de laatste tijd zelfs citaten van Don Draper, Tony Soprano en Frank Underwood langskomen. Die bestaan niet eens! Maar het ergste van inspirerende managementquotes is dat ze onzin zijn. Dit is mijn top tien van de allerergste.

1 „Failure is not an option.” Jongens. Falen is altijd een optie. Daarom is het ook zo knap als mensen slagen. Als falen geen optie was, slaagde iedereen.

2 „What doesn’t kill you, makes you stronger.” Ik denk dat mensen die net een chemo gehad hebben daar heel anders tegenover staan. Ik las ooit een quote die de lading beter dekt: „What doesn’t kill you, can still cause a lot of damage.”

3 „There’s no I in team.” Die klopt dan wel weer. De letter ‘I’ zit inderdaad niet in team. Maar de letters ‘we’ ook niet. En ‘you’ ook niet. Dus tja.

4 „Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.” Nou, ik krijg de indruk dat ik steeds méér moet doen om hetzelfde te krijgen. Het moet in ieder geval met steeds minder mensen. Er zijn ook collega’s die ineens veel méér krijgen dan ze ooit kregen. Een bonus, een promotie. En dat terwijl ze precies deden wat ze altijd deden, minder zelfs!

5 „Op rollende stenen groeit geen mos.” Dit betekent dat je altijd in beweging moet blijven op je werk, anders gaat er mos op je groeien. Of zo. Even afgezien van het feit dat je toch écht weleens moet blijven zitten om je werk af te krijgen: hoezo rollende stenen? Wil je een rollende steen zijn? Wil je rollende stenen op je werk? Wil je kaal zijn en hard? Wil je butsen door de gangen? Maar bovenal: hoezo groeit er geen mos op rollende stenen? Ik noem een Mick Jagger of een Keith Richards. Enfin.

6 „Geniet ook van het uitzicht als je nog niet op de top bent.” Tuurlijk joh. Maar niet te lang uit het raam kijken, anders wordt je baas boos.

7 „Wrijving geeft glans.” Ja, en krassen. En de stank van verbrand rubber.

8 „Leven is het meervoud van lef.” Nope. Het meervoud van leven is levens en lef heeft geen meervoud, lefgozer. Ga eens aan je werk man.

9 „Alles wat je aandacht geeft, groeit.” Nou, soms gaat wat je aandacht geeft gewoon dood, of verstik je het met te veel aandacht. En kinderen die je te veel aandacht geeft, worden verwende krengen. Daar hebben veel collega’s overigens ook last van.

10 „Onder druk wordt alles vloeibaar.” Euh, nee. Diamanten, díe ontstaan onder druk. Verder gaan de meeste dingen onder druk gewoon kapot.