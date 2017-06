Hoe verder bij de KNVB, nu Van Breukelen weg is?

Met Hans van Breukelen verliest de KNVB per 1 augustus zeker niet zijn sterkste bestuurder. Hij wankelde al maanden en besloot dinsdag zelf aan zijn dienstverband een vroegtijdig einde te maken. In zijn termijn werd het niet rustig in Zeist en het einde van de bestuurscrisis bij de KNVB is nog niet in zicht. Wanneer keert de rust terug? Vier vragen en antwoorden.

1. Wie zou Van Breukelen nog willen opvolgen?

Als iets is gebleken tijdens het schamele dienstjaar van Van Breukelen is dat de afgelopen zomer opgetuigde functie van technisch directeur van de voetbalbond een hondenbaan is. Een voetballand in verval, een genadeloos medialandschap en verdeeldheid bij de clubs die uiteindelijk de dienst uitmaken via de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Dat is zo’n beetje het krachtenveld waar zijn opvolger het mee moet doen.

In de woorden van Van Breukelen zelf, onlangs geuit op de persconferentie waarin de KNVB-directie de keuze voor bondscoach Dick Advocaat toelichtte: „Ik wist al dat er veel lijntjes bestaan, maar ik constateer dat met name de laatste jaren heel duidelijk is geworden dat er geen afstand meer is. Tussen journalisten, trainers, spelers, zaakwaarnemers en tv-commentatoren. Het lijkt wel of we allemaal op één kussen slapen.”

Gezocht dus: iemand met status en een dikke huid. En anders handigheid in de omgang met media en grote voetbalpersoonlijkheden. De nu her en der genoemde Fred Rutten, oud-trainer van onder meer PSV en Feyenoord, is op inhoudelijk vlak een logische kandidaat maar beschikt niet of nauwelijks over genoemde secundaire kwaliteiten. Louis van Gaal is de gedroomde redder van de KNVB, maar hult zich alweer een tijd in stilzwijgen en lijkt de crisis aan zich voorbij te laten gaan.

2. Wie vertrekken er nog meer in de top van de KNVB?

Dit najaar hoopt de bond een nieuwe raad van commissaris en directie te formeren die weinig zal lijken op het huidige kabinet van interim directeur betaald voetbal Jean-Paul Decossaux, operationeel directeur Gijs de Jong en financiële man Ron Francis.

De hoogste functie leek lange tijd voorbestemd voor De Jong, maar zijn voordracht voor het directeurschap betaald voetbal is afgelopen maand door de profclubs verijdeld. Er is voor hem in Zeist geen groei meer mogelijk na vijftien jaar bij de KNVB, een vertrek ligt voor de hand. Decossaux zou zich het liefst weer – uitsluitend – met commercie bezighouden, maar de kans dat hij gehandhaafd kan worden is klein gezien het breedgedragen verlangen naar een frisse start.

3. Welke posities zijn vacant?

Een selectiecommissie met PSV-directeur Toon Gerbrands, Edwin Mulder (voorzitter Coöperatie Eerste Divisie), John Jaakke (voormalig Ajax-directeur) en oud-werkgeversvoorman Niek-Jan van Kesteren zoekt op dit moment in ieder geval een nieuwe algemeen directeur en vijf commissarissen voor een nieuwe zevenkoppige raad van commissarissen. De huidige en enige twee commissarissen Erik Mulder (vorig jaar aangetreden) en oudgediende Simon Kelder mogen blijven zitten.

De nieuwe rvc houdt na implementatie van een nieuw bestuursmodel toezicht op één directie, in plaats van de situatie nu waarbij twee toezichthoudend organen de directies betaald - en amateurvoetbal elk afzonderlijk controleren.

Hoe de rol van de per 1 augustus aftredende Hans van Breukelen wordt ingevuld is op dit moment moeilijk te zeggen, maar dat er opnieuw een zware technische portefeuille komt is met het oog op bijvoorbeeld de uitvoering van het beleidsplan ‘Winnaars van Morgen’ evident. Maar net als Van Breukelen nu zal zijn opvolger opnieuw geen statutair directeur zijn. In het nieuwe model is sprake van een bestuursvoorzitter en twee bestuurders met de respectieve portefeuilles betaald voetbal en amateurvoetbal. Daaronder komt een managementlaag.

Voor de functie van bestuursvoorzitter komt Eric Gudde nadrukkelijk in beeld nu hij zijn aftreden als algemeen directeur van Feyenoord (per 1 november) heeft aangekondigd. Hij was de afgelopen jaren onder meer actief als commissaris van de Eredivisie CV, die de belangen van de eredivisieclubs vertegenwoordigt.

4. Wat staat er op het spel voor het Nederlands voetbal?

Invloed op de kwalificatie voor het WK 2018 zal een nieuwe directie niet hebben. De beslissingen die in het verleden hebben geleid tot de aanstelling van Danny Blind zijn inmiddels ongedaan gemaakt, met Dick Advocaat als nieuwe bondscoach die de resterende vier kwalificatieduels (ook Frankrijk-uit) moet winnen en dan het WK mag doen.

Er is, kortom, een gerede kans dat Oranje al uitgeschakeld is als de nieuwe directie en raad van commissarissen dit najaar aantreden. Op de middellange en lange termijn schreeuwen prangende dossiers om aandacht. Een nieuwe bondscoach, het beleidsplan 2018-2022 en vooral: visie. Het opleiden van betere (jeugd-) trainers, maatregelen voor of tegen voetbal op kunstgras op het hoogste niveau en de inrichting van het profvoetbal en de top van het amateurvoetbal. Op dit moment ligt vrijwel alles stil.