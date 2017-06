Natuurbranden dreigen in delen Nederland

Door het warme weer en aanhoudende droogte heeft de brandweer code rood afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De code geeft aan dat het risico op een natuurbrand ‘extra groot’ is en ‘zeer snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen en uitbreiden als er harde wind staat’. In Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drenthe en delen van Limburg en Noord-Holland geldt code oranje ‘hoog risico’.

Code rood wordt ieder jaar een paar keer afgekondigd, aldus een woordvoerder. “Het betekent dat we met meer voertuigen en mankracht uitrukken en extra alert zijn”. De brandweer vraagt ook bezoekers van bosrijke gebieden op te letten en geeft daarvoor allerlei tips. Roken in het gebied is verboden en vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. De boswachters houden de natuur volgens Staatsbosbeheer goed in de gaten.

Meer materieel

Het zogenoemde ‘meteonetwerk’, een meetsysteem waarbij onder meer de droogte berekend wordt, geeft de brandweer een indicatie van hoe brandgevoelig de natuur is. Op basis van deze parameters wordt bepaald welke code wordt afgegeven. Het verschil tussen code oranje en code rood is voor vooral voor de inzet van brandweerlieden van belang. Bij code rood rukt de brandweer met meer materieel uit, maar dit verschilt per veiligheidsregio. Zij gaan over welke eenheden en voertuigen bij welke kleurcodes worden ingezet.

De Verkeersinformatiedienst (VID) adviseerde automobilisten al eerder om geen afval en sigarettenpeuken niet uit het raam te gooien. Niet alleen in delen van Nederland, maar ook in de rest van Europa is het erg droog. Op de Nederlandse snelwegen zorgden bermbrandjes de afgelopen week al voor files op de A15, A16, A17 en A28, aldus de VID.

Het is niet alleen droog in Nederland, maar ook erg warm. Het Nationaal Hitteplan is voor de zeven provincies in het zuiden en midden van het land geactiveerd. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. De warmte houdt naar verwachting tot donderdag aan.