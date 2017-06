Breuk in Franse regeringscoalitie

Hij zou voor president Macron de “moralisatie” van de Franse politiek ter hand nemen. Zijn wetsvoorstel om het Franse politieke bedrijf op te schonen werd twee weken geleden als eerste grote project van de nieuwe regering gepresenteerd.

Maar nu neemt François Bayrou, sinds een maand minister van Justitie, zelf ontslag vanwege een affaire. Zijn partij, de met Macron in een coalitie samenwerkende MoDem, wordt door Justitie onderzocht vanwege misbruik van Europese gelden.

Met voormalig presidentskandidaat Bayrou vertrekt in twee dagen het derde zwaargewicht uit de Franse regering. Eerder kondigde minister Richard Ferrand (Territoriale Cohesie) aan dat hij op verzoek van Macron fractievoorzitter van En Marche! in de Assemblée wordt. Dinsdag volgde minister van Defensie Sylvie Goulard. Zij was jarenlang Europarlementariër voor Bayrous MoDem. Ze zei zonder de last van het ministerschap haar “goede trouw” te willen aantonen.

Onderzoek

Justitie heeft eerder deze maand een onderzoek geopend naar de wijze waarop de Europese fractie van de door Bayrou geleide MoDem omging met door het parlement betaalde assistenten. Zij zouden deels werkzaam zijn geweest voor de partij. Zo zou een van de assistenten in werkelijkheid de telefoniste van het partijbureau zijn geweest. Dat is tegen de regels. Het Front National van Marine Le Pen raakte eerder om een vergelijkbare constructie in opspraak. Toen eiste het Europese fraudebureau OLAF een deel van de betaalde vergoedingen voor assistenten terug.

Na het vertrek van Goulard stond Bayrou onder druk om zelf ook op te stappen. “De president wil het vertrouwen in het politieke handelen herstellen”, had Goulard in een verklaring geschreven. “Deze poging tot hervorming is belangrijker dan enige persoonlijke overweging.” Maar Bayrou hield aanvankelijk vol dat ze “om strikt persoonlijke redenen” weg ging.

Direct na het vertrek van Bayrou kondigde ook de laatste MoDem-minister in de Franse regering haar aftreden aan. Marielle de Sarnez, minister van Europese Zaken, wordt lid van de Assemblée.

Macron en Bayrou sloten in februari een samenwerkingsakkoord, maar Goulard steunde Macron al langer. Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag heeft Macron de zetels van de MoDem op papier niet meer nodig voor een parlementaire meerderheid. Uiterlijk woensdagavond om 18 uur maakt het Élysée de nieuwe ministersploeg bekend.