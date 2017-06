Acute hongersnood Zuid-Soedan deels voorbij

De acute hongersnood is in grote delen van Zuid-Soedan voorbij. Dat meldt het IPC woensdag, de organisatie die voedselschaarste en beleid rond voedselveiligheid analyseert. Maar de situatie blijft kritiek.

Met name in de staten Jonglei en Unity leven nog zo’n 45.000 mensen in “catastrofale omstandigheden” en lopen ze het risico om te sterven als gevolg van de honger als er geen hulp komt. Bovendien zullen naar verwachting nog zo’n 6 miljoen mensen, de helft van de bevolking, de komende maand te maken krijgen met ernstig voedseltekort.

Dominique Burgeon, directeur noodgevallen van FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, zegt in een verklaring:

“De crisis is nog niet voorbij. We houden mensen slechts in leven maar veel te veel mensen hebben te maken met extreme honger. De enige manier om deze situatie te beëindigen is om het conflict te stoppen, ervoor te zorgen dat er toegang is [tot hulp, red.] en mensen de mogelijkheid bieden om verder te gaan met hun leven.”

In februari werd in Zuid-Soedan de hongersnood uitgeroepen. Volgens drie VN-organisaties was de burgeroorlog in het land de oorzaak. Ook beschuldigden ze destijds president Salva Kiir ervan voedselhulp tegen te houden. Joyce Luma, hoofd van het Wereldvoedselprogramma, zei destijds: “Deze hongersnood komt van menselijke hand”. Het was voor het eerst sinds 2011 dat er in een land in Afrika de hongersnood werd uitgeroepen.