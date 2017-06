586 miljoen aan toeslagen ‘oninbaar’

De Belastingdienst heeft de afgelopen tien jaar een bedrag van 1,6 miljard euro aan toeslagen onterecht uitgekeerd. 586 miljoen euro van dat bedrag beschouwt de instantie als ‘oninbaar’. Dit blijkt uit gegevens die de Belastingdienst woensdag vrijgaf na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door de NOS.

Het gaat om geld dat sinds 2006 is uitgekeerd voor vier soorten toeslag: kindgebonden budget, kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag. Het geld kan oninbaar zijn omdat de schuldenaars bijvoorbeeld zijn overleden, naar een onbekende bestemming zijn vertrokken of omdat ze in de schuldhulpverlening zitten.

Bulgarenfraude

Volgens de Belastingdienst heeft het meerdere oorzaken dat het bedrag van 1,6 miljard euro onterecht werd uitgekeerd. Burgers zouden moeite hebben met het vooraf goed inschatten van hun inkomen, of ze geven wijzigingen aan dit inkomen niet tijdig door.

Maar de Belastingdienst zelf is in het verleden ook mikpunt geweest van kritiek omtrent verkeerd uitgekeerde toeslagen. In 2014 trad de toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers af nadat bekend werd dat Bulgaren op grote schaal fraudeerden met onder meer zorg- en huurtoeslagen. In totaal zouden de verdachten van de zwendel - zes Bulgaren - voor zo’n 10 miljoen euro aan toeslagen hebben aangevraagd, waarvan de belastingdienst voor zo’n 5,6 miljoen euro heeft uitgekeerd.

Toen de dienst het probeerde op te lossen, werd de chaos nog groter en kregen duizenden huishoudens helemaal geen toeslagen meer.