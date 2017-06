18-jarige terreurverdachte gearresteerd in Utrecht

In Utrecht is vorige week donderdag een 18-jarige terreurverdachte aangehouden. De politie is de verdachte op het spoor gekomen na onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij werd gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De 18-jarige verdachte zou propaganda van terreurgroep IS hebben verspreid, waaronder gewelddadige video’s. Ook zijn er aanwijzingen dat hij anderen zou hebben geïnstrueerd hoe zij springstof kunnen maken. Die onderzoekt de politie nog.

De verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld.