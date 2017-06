Politie neemt wapens mee uit huis aanvaller Parijs

In het huis van de man die maandagmiddag met een auto op een politiebusje inreed op de Champs-Élysées, is een aantal wapens in beslag genomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen bij de Franse politie. De 31-jarige Adam Djaziri kwam bij de aanslagpoging om het leven.

De Franse politie nam in zijn huis in de Parijse voorstad Argenteuil in totaal negen wapens in beslag. Djaziri was in het bezit van een wapenvergunning en de wapens die hij had waren bekend bij de autoriteiten. De aanvraagprocedure voor drie van de negen vuurwapens, waaronder een machinegeweer van het type kalasjnikov, zou nog lopende zijn. Ook werden dinsdagmorgen vier familieleden van Djaziri aangehouden.

Wapenvergunning niet ingetrokken

De onlangs benoemde premier Edouard Philippe mocht dinsdag op de Franse tv-zender BFMTV uitleggen hoe het kon dat Djaziri, die sinds 2005 op de radar stond omdat hij radicaliseerde, nog een wapenvergunning had. Philippes verklaring luidde dat de vergunning nog was verleend voordat Djaziri in beeld kwam bij de veiligheidsdiensten.

Als je een wapenvergunning van iemand intrekt die wordt gevolgd of geschaduwd, zal diegene al snel doorhebben waarom dat is gebeurd. Het blijft een moeilijke beslissing.

Op het moment dat Djaziri met zijn auto op een politiebusje inreed, droeg hij ook een vuurwapen bij zich. Kort na de aanslag trof de politie tevens andere wapens aan in de brandende auto. Djaziri stond al sinds 2015 bij de Franse autoriteiten op de radar omdat hij lid was van een radicaalislamitische groepering.