VVD-wens om gevangenen mee te laten betalen van de baan

Criminelen hoeven toch niet mee te betalen aan hun eigen opsporing, vervolging en berechting, ook al hebben VVD en PvdA dat afgesproken in het regeerakkoord van Rutte II. Demissionair minister Stef Blok (Justitie, VVD) heeft dinsdag aan de Eerste Kamer gevraagd om die wet niet te behandelen totdat er een nieuw kabinet is. In de senaat is weinig steun voor het plan. Daarom is de kans groot dat een volgend kabinet de wet intrekt.

De wet was een grote wens van de VVD. Gevangenen zouden niet alleen meebetalen aan hun opsporing, spraken VVD en PvdA in 2012 af, maar ook aan hun gevangenisverblijf. De wet die dat laatste regelde was begin dit jaar al ingetrokken door, toen nog, minister Ard van der Steur. Ook toen was de verwachting de Eerste Kamer tegen die wet zou stemmen.

Als motivatie om nu ook de tweede wet op de lange baan te schuiven, schrijft Blok aan de Eerste Kamer dat er niet alleen weinig steun is in de Eerste Kamer, maar ook dat het kabinet demissionair is en dat het daarom, gezien de financiële consequenties, beter is om af te wachten wat het volgende kabinet ervan vindt.

De bedenkers van de twee wetten, voormalig minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven, wilden dat gevangenen bij elkaar 16 euro per dag zouden betalen. De kritiek kwam van onder meer CDA, D66 en SP. Ook de rechtspraak en de Raad van State waren negatief. Eerste Kamerleden vreesden dat gevangenen zich in de schulden zouden steken, waardoor ze juist eerder opnieuw de fout in zouden gaan. Ook zou het innen van de bijdrage administratief ingewikkeld en dus duur worden.