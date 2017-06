VS verscherpen sancties tegen Rusland

De Amerikaanse sancties tegen Rusland blijven van kracht totdat Russische troepen zich terugtrekken uit het oosten van Oekraïne. Dat heeft Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer gezegd na een ontmoeting tussen president Trump en zijn Oekraïense collega Petro Porosjenko in Washington.

“Het is één van de redenen dat er sancties zijn. Totdat ze weg zijn uit Oost-Oekraïne houden we de sancties tegen Rusland in stand. Wij denken dat het gebied onderdeel is van Oekraïne en daarom blijven de sancties van kracht.”

Er zijn ook nieuwe sancties aangekondigd tegen 38 individuen en bedrijven in Oost-Oekraïne en tegen personen en bedrijven die betrokken zijn bij de Russische annexatie van de Krim. Minister Steven Mnuchin van Financiën zei daarmee druk op Rusland te willen houden in afwachting van een diplomatieke oplossing voor de Russische aanwezigheid in Oekraïne.

Stevige garanties

Na zijn gesprek met Trump zei Porosjenko dat hij “stevige garanties” heeft gekregen van de VS over steun voor zijn land. In Oekraïne waren daar zorgen over gerezen toen Trump herhaaldelijk liet weten de banden met Rusland te willen verbeteren.

“Ik heb een uitgebreide ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. We hebben duidelijke steun gekregen op het gebied van soevereiniteit, territoriale integriteit en de onafhankelijkheid van ons land”, liet Porosjenko weten aan Oekraïense journalisten.

Rusland viel in 2014 het toen bij Oekraïne horende de Krim binnen en steunt de pro-Russische rebbelen in het oosten van het land in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen Kiev.

Over iets meer dan twee weken zal Trump voor het eerst de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten sinds zijn aantreden. Zij treffen elkaar dan bij de G20-top in de Duitse stad Hamburg.

Maandag verlengde de EU al de strafmaatregelen tegen Rusland met een jaar vanwege de inlijving van de Krim. Over verlenging van de sancties vanwege de Russische aanwezigheid in het oosten van Oekraïne wordt binnenkort een besluit genomen.