VS schieten drone pro-regeringsmilitie neer in Syrië

De door de VS geleide coalitie die in het Midden-Oosten strijdt tegen onder andere terreurgroep Islamitische Staat heeft opnieuw een drone neergeschoten in Syrië. Volgens Reuters was het bewapende onbemande vliegtuig op weg naar strijdkrachten van de coalitie in het zuidoosten van het land, dichtbij de grens met Irak.

Het is de tweede keer deze maand dat de coalitie een drone uit de lucht schiet in Syrië. Volgens het leger van de VS leek het erop dat het vliegtuigje “vijandige bedoelingen” had. Het zou gaan om een Iraanse drone. De locatie van de vorige keer, toen de coalitie een drone neerhaalde die haar manschappen had aangevallen, is dichtbij de plek in de buurt waar nu een onbemand vliegtuig is neergehaald.

De afgelopen dagen ontstond er controverse rond het neerschieten van de Amerikaanse strijdkrachten van een een Syrisch gevechtsvliegtuig. Het was voor het eerst sinds de VS zich bij het conflict mengden dat ze een bemand vliegtuig neerschoten. Rusland, dat de Syrische president Assad steunt, verbrak de communicatie met de coalitie over operaties in het Syrische luchtruim en sloeg dreigende taal uit. De Australische luchtmacht stopte daarop voorlopig met het uitvoeren van bombardementen boven Syrië.