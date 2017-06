Tientallen doden bij gevechten in Centraal-Afrikaanse Republiek

Bij gevechten tussen rivaliserende gewapende troepen in de stad Bria in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn dinsdag zeker 42 doden gevallen. Dat zegt burgemeester Maurice Belikoussou van het stadje tegen persbureau Reuters:

“Ik kan zeggen dat er zo’n 50 doden zijn. Er zijn al 42 lichamen overgebracht naar het ziekenhuis, maar er liggen nog lichamen op straat die nog niet opgepikt zijn.”

De gevechten begonnen al vroeg in de ochtend, vanaf zes uur waren er volop schoten te horen, zeggen hulpverleners in Bria tegen Reuters. De clash was vlakbij een vluchtelingenkamp dat mensen herbergt die juist op de vlucht zijn geslagen voor het geweld.

De strijd ging dinsdag tussen voormalige leden van de islamitische coalitie Selaka en christelijke anti-Balakastrijders.

Vredesakkoord

Maandag is er in Rome nog een vredesovereenkomst getekend die een einde moest maken aan alle bloedvergieten van de laatste jaren. Dertien van de veertien strijdende partijen zetten hun handtekening. Bij de aanhoudende strijd tussen christelijke en islamitische milities zijn sinds 2013 duizenden doden gevallen.

Het vredesakkoord is een van de vele pogingen het geweld te beëindigen en werd ondanks alle scepsis die erover heerst door president Faustin-Archange Touadera “historisch” genoemd.