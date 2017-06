Terreur in Londen treft nu moslims

Weer was Londen in de nacht van zondag op maandag het toneel van een terroristische aanval. Ditmaal gericht tegen moslims, die net hun vasten hadden verbroken en in de Finsbury Park-moskee een gebedsdienst hadden bijgewoond.

Tien van hen raakten gewond, toen een bestelwagen even na middernacht opzettelijk op hen inreed. Twee van hen verkeren nog in zorgwekkende toestand. Ook kwam een man om het leven maar onduidelijk is of hij als gevolg van de aanval is overleden. Ooggetuigen zeiden dat hij op straat al werd behandeld door eerste-hulpverleners, waarschijnlijk na een hartaanval.

De bestuurder, zo maakte de politie in de loop van de dag bekend, is de 47-jarige Darren Osborne uit Cardiff. Buurtbewoners vertelden dat Osborne, vader van drie kinderen, onlangs was gescheiden van zijn partner.

Volgens ooggetuigen riep Osborne na zijn daad: „Ik wil alle moslims doden.” De dader probeerde te vluchten maar omstanders overmeesterden hem en hielden hem vast tot de komst van de politie. Op videobeelden is te horen hoe iemand in de menigte riep hem geen kwaad te doen: „Laat niemand hem iets aandoen. Niemand! Niemand!” Dit bleek later de imam van de moskee te zijn, die niet wilde dat woedende omstanders de dader zouden lynchen. De politie bracht de dader in eerste instantie naar een ziekenhuis om zijn geestesgesteldheid te laten onderzoeken.

De Londense burgemeester Sadiq Khan sprak over een „afschuwwekkende terreuraanval” en zei dat extra politie wordt ingezet. Premier Theresa May sprak van een „misselijkmakende” aanval op moslims. Later bezocht ze de wijk in het noorden van Londen waar de aanval zich had afgespeeld. Ze sprak daar lokale religieuze leiders.

Bewoners van de zeer multiculturele buurt rond Finsbury Park, waar ook het stadion van voetbalclub Arsenal niet ver vanaf ligt, toonden zich bezorgd dat radicale moslims na deze actie wraak zouden willen nemen. Daardoor zou er een spiraal van geweld op gang kunnen komen.

Volgens de algemeen secretaris van de Britse Moslimraad, Harun Khan, was sprake van een „haatmisdrijf”. „Uit de verklaringen van ooggetuigen komt naar voren dat de dader handelde uit islamofobie”, zei Khan. De voorzitter van het bestuur van de Finsbury Park-moskee zei dat de gelovigen „in shock zijn” na de „laffe aanval”. Hij verweet de media dat ze de aanval aanvankelijk niet beschreven als een terreurdaad.

Het Verenigd Koninkrijk is de voorbije maanden drie keer opgeschrikt door terreuraanvallen, alle drie met daders uit moslimextremistische hoek. Op 22 maart werden in Londen vier voetgangers en een politieman gedood toen een man met zijn auto op hen inreed op Westminster Bridge. Op 22 mei vielen 22 doden bij een bomaanslag tijdens een optreden van zangeres Ariana Grande in Manchester. En begin deze maand reden, ook in Londen, drie mannen in op voetgangers op London Bridge. In een naburig uitgaansgebied vielen ze vervolgens met messen voorbijgangers aan. Bij deze aanval vielen acht doden.

De Finsbury Park-moskee kreeg een slechte naam na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Ze werd geassocieerd met het prediken van extremistische ideologieën. Na een reorganisatie en bestuurswisseling is haar reputatie al jaren onomstreden.