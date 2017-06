Station Brussel afgezet na ‘incident met individu’

Brussel-Centraal is dinsdagavond afgezet na een “incident met een particulier”, meldt de politie van de Belgische hoofdstad. Het treinverkeer is er stilgelegd. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle.

Volgens getuigen op sociale media zouden explosies zijn gehoord, maar dat is niet bevestigd. Brandweermannen zouden inmiddels op het station aanwezig zijn. Reuters meldt dat soldaten het individu hebben “geneutraliseerd”. Er zouden verder geen gewonden zijn gevallen.

Brussel was in maart 2016 het doelwit van meerdere bomaanslagen waarbij 35 mensen, inclusief 3 daders, om het leven kwamen. Twee bommen ontploften in de vertrekhal van Brussels Airport, een andere in de Brusselse metro.

Bericht wordt aangevuld.