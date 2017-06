Seks is alleen voor jezelf

We moeten het even over seks hebben. In het Utrechtse Wilhelminapark liggen drie meisjes op hun buik. Lange gladgeschoren benen, touwschoenen bungelend aan een boomtak. Om hen heen laptops en studieboeken; ze zijn zeventien en zitten in 5 vwo. Toetsweek.

Jongeren beginnen later met seks, blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers, omdat ze zichzelf „te jong” vinden. Het meisje met de bikini heeft een vriendje en is van de drie de enige die seks heeft. Dat had wat voeten in de aarde, zegt ze, want haar vriendje moest een tijdje wachten.

„Sommige jongens zijn eager”, zegt het meisje met een knotje op haar hoofd. „Ze willen ontmaagd zijn voordat ze op examenreis gaan. Voor dat doel zoeken ze een vriendin.”

„Maar niet iedere jongen is zo”, zegt de rode haarband.

„Een jongen die een paar weken geleden op examenreis naar Cherso was”, zegt het knotje, „had zich van tevoren laten ontmaagden door een studente. Vervolgens had hij daar zes van de zeven nachten een ander meisje in bed.”

‘De meisjes van school die naar Cherso waren, deden dat niet”, zegt de bikini. „Als meisjes al geïnteresseerd zijn in jongens, willen ze liever een relatie”, zegt het knotje. Als een jongen en een meisje elkaar leuk vinden, leer ik van de meisjes in het park, zijn ze eerst ‘bezig’. „Ik ben met hem bezig”, appen ze in de groeps-chat van vriendinnen. Dat is een vertragend mechanisme. „De kat uit de boom kijken”, zegt de rode haarband. „Je wilt geen friend with benefits zijn”, zegt het knotje. Zolang er ‘officieel’ geen relatie is, is er ook geen seks, zeggen ze alle drie.

Meisjes zijn niet heilig, haasten ze zich te zeggen. Die zijn ook benieuwd. Als een van de vriendinnen ontmaagd is, meldt ze dat in de groepsapp, zegt het knotje. Ze heeft dan bewust gekozen voor seks. „Dan flitsen er ineens honderd berichten en spraakopnames per minuut voorbij.”

En de maagden? Die wachten rustig af, zeggen de twee die het zijn. Wat een zelfbeheersing, denk ik. Wat vrijgevochten. Ze praten over seks, stellen eisen én genieten ervan. „De toegenomen autonomie onder meisjes viel me op”, zegt Hanneke de Graaf, onderzoeker van Rutgers. „Ze weten wat ze willen en wat niet.”

„Het is iets bijzonders wat je meemaakt”, zegt het meisje in de bikini. Wat je samen meemaakt, suggereer ik. „Wat je zélf meemaakt”, zegt ze. De anderen knikken. Seks, begrijp ik, is geïndividualiseerd. Het is een hoogstpersoonlijke ervaring geworden, je hebt d’r bijna geen jongen meer bij nodig.

