Rusland veroordeeld om homo-discriminatie

De Russische wetgeving die zogenoemde “homopropaganda” verbiedt is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op dinsdag besloten. Niet alleen is de wet discriminerend, ook is het in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Rusland moet volgens het Hof schadevergoeding oplopend tot 20.000 euro betalen aan drie homorechtenactivisten die de rechtszaak hadden aangespannen. Ook moeten boetes die door Rusland aan de drie mannen waren opgelegd terugbetaald worden.

Moskou heeft laten weten binnen drie maanden in beroep te zullen gaan. Het is zeer de vraag of de uitspraak gevolgen gaat hebben voor de LHBT-gemeenschap in Rusland. In 2015 werd in Rusland een wet aangenomen waarmee het parlement beslissingen van het Europese Hof geen navolging hoeft te geven.

De activisten Nikolaj Bajev, Aleksej Kiseljev en Nikolaj Aleksejev hadden onder meer boetes gekregen voor het tonen van LHBT-vlaggen op straat. Ook probeerden de de mannen herhaaldelijk tevergeefs gaypride parades te organiseren in het land, waar de autoriteiten geen toestemming voor gaven.

Homofobie

De Russische Doema stemde in 2013 in met federale wetgeving die de “propaganda” van homoseksualiteit onder minderjarigen verbood. Internationaal werd het al snel bestempeld als een anti-homowet. Het Hof concludeert:

“Met dergelijke wetgeving verstreken [Russische] autoriteiten het stigma [rondom homoseksualiteit], en wordt homofobie aangemoedigd. Dat is in strijd met de waarden van een democratische samenleving.”

Het Hof stemde zes tegen een in met de beslissing. Alleen de Russische rechter Dimitri Dedov was het niet eens met het besluit.