Bij de Albert Heijn in de rij sta ik achter een man die mij vagelijk bekend voorkomt. Ik vraag of hij toevallig in de Facebook-groep van buurtbewoners zit. Hij lijkt eerst verbaasd, dan samenzweerderig: „Nee, ik zit wel in een andere groep, die de aanslagen van de afgelopen tijd als fake ontmaskert.” Ik glimlach vriendelijk en pak intussen snel mijn boodschappen in. „Je moet maar eens kijken op YouTube, dan zie je hoe politiemensen razendsnel hun bivakmutsen verwisselen voor hun uniform.” Ik zet mijn neutrale gezicht op. Als de caissière vraagt of ik een bon wil, zeg ik: „Nee dank je, wel graag ruimteplaatjes.” De man vervolgt: „Dat is ook zoiets, de ruimte, dat bestaat niet: de aarde is plat.” Vervolgens verzucht hij: „De wereld wordt steeds gekker.”

