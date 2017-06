Pechmannen zijn de nieuwe daklozen

Nieuwe daklozen worden ze genoemd – of ‘pechmannen’. Het zijn daklozen die geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben, maar op straat zijn beland door schulden, ontslag, te weinig zzp-inkomsten of een scheiding. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld hoge woonlasten, het tekort aan betaalbare woningen en de verlaging van bijstandsuitkeringen voor samenwonenden. De pechmannen komen woensdag aan bod in de Tweede Kamer, die debatteert over het schulden- en armoedebeleid. „Op het oog zijn nieuwe daklozen minder kwetsbaar dan ‘traditionele’ daklozen en vaak ook sneller te helpen”, zegt Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg aan het Radboudumc, „maar dat betekent nog niet dat zij zichzelf kunnen redden.”

Precieze cijfers over de ‘nieuwe daklozen’ zijn er niet, maar het gaat om een forse groep. Het aantal geregistreerde daklozen steeg tijdens de crisisjaren 2009-2015 met bijna 75 procent, tot 31.000, en daalde vorig jaar licht, volgens CBS-cijfers. Ongeveer 60 procent heeft een „zorgprofiel”, de overige 40 procent is door „pech onderweg” op straat beland, schat Rina Beers van de brancheorganisatie Federatie Opvang. Als je de niet-geregistreerde daklozen meetelt, zijn er tienduizenden nieuwe daklozen, schat Beers.

Driekwart van de nieuwe daklozen in Amsterdam is man en ruim 80 procent heeft de Nederlandse nationaliteit, meldde het Trimbos Instituut in 2015 op basis van een lokale pilot. De adres-hoppers, zoals het Trimbos ze noemde, zijn jonger (gemiddeld 38 jaar), diverser als groep en meer gemotiveerd dan andere daklozen.

Snelle hulp is belangrijk voor hen, maar in de praktijk ontbreekt het daar vaak aan. Nieuwe daklozen krijgen vaak te horen dat ze hun problemen zelf moeten oplossen, of binnen hun netwerk. Of ze willen dat zelf.

Het landelijke tekort aan sociale huurwoningen belemmert snelle huisvesting. Bij de daklozenopvang worden ze regelmatig geweerd – door de bezuinigingen in de psychiatrie, het gevangeniswezen en de jeugdzorg zijn er minder opvangplekken, aldus het Leger des Heils. En als pechmannen wel een plek krijgen, zitten ze tussen ernstige probleemgevallen. In hun pogingen op te krabbelen lopen ze ook nog geregeld vast in bureaucratie en regels.

„Als je dakloos wordt, is het ontstellend moeilijk om je leven weer op te bouwen”, zegt hoogleraar Wolf. „Hoe langer het duurt, des te lastiger. Als je één ding niet geregeld krijgt, lukt het volgende vaak ook niet. Zonder uitkering is een woning vinden moeilijk. Een briefadres krijgen is lastig als daklozen geen regiobinding hebben of als hun omgeving beducht is hun post te ontvangen. Maar zonder adres kun je helemaal niets.

„Daklozen krijgen ook vaak boetes, voor wildplassen tot buiten slapen en omdat ze soms onverzekerd zijn”, zegt Wolf. „Door die boetes lopen hun schulden weer op en worden ze soms in hechtenis genomen.”

Beers: „In de eerste zes weken stappen zetten om perspectief te krijgen, dat is essentieel. Als de dakloosheid te lang duurt, zakt iemand steeds verder weg. Dan kan de situatie alsnog uitzichtloos worden, vooral als sprake is van alcoholmisbruik of depressiviteit.”

Steeds meer gemeenten zien de noodzaak preventieve hulp en woonvormen voor nieuwe daklozen te ontwikkelen, zegt Wolf. „We moeten voorkomen dat deze mensen, die zich in normale doen prima kunnen redden, klem raken tussen de raderen van instituties en tot de groep chronische daklozen gaan behoren.”

‘Mijn probleem is dat ik er nog steeds uitzie alsof ik mezelf kan helpen’

Marco Bruigom (60) woont in een blauw koepeltentje op een camping bij Den Haag. Hij kookt op zonne-energie, wast zich in het badhuis en laadt daar ook zijn telefoon, tablet en elektrische fiets op. Overnachten kost per maand 90 euro en douchen 15 euro. „Veel goedkoper kan het niet”, zegt hij. Toen vorig jaar de nachtvorst kwam, verkaste hij naar een garagebox met stadsverwarming. „Ik ben blij dat ik de winter levend ben doorgekomen.”

Bruigom heeft sinds zijn achttiende allerlei baantjes gehad. Van beroepsvlieger en netwerkinstallateur tot manusje van alles bij een tennisclub en bouwopzichter. Hij heeft een versnipperd pensioen en 15.000 euro schuld.

Een Tsjechisch bedrijf weigerde in 2011 te betalen voor een bouwklus. Hij werd verrast door belastingaanslagen omdat hij de urennorm voor de zelfstandigenaftrek niet haalde. In 2015 adviseerde het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf: stop als ondernemer, vraag een uitkering aan en schrijf je in voor een reïntegratiecursus. Toen belandde hij op straat. „Dan merk je hoe belemmerend alle regels werken”, zegt Bruigom. Zeker als je al zwervend wisselt van woonplaats. Zonder gemeentelijke inschrijving kreeg hij geen bijstandsuitkering, schuldhulp of daklozenopvang.

„Om schuldhulp te krijgen, moest ik een inkomen hebben en daarom bijstand aanvragen. Voor de bijstand heb je een verklaring nodig van het Bureau Krediet Registratie. Zo’n verklaring kost 4,95 en moet je digitaal betalen. Maar omdat mijn bank mijn grootste schuldeiser is, was elke euro op mijn rekening meteen foetsie.”

„In de schuldhulp mag je niet als zzp’er werken wegens het ondernemersrisico en ook niet in het buitenland. Met alleen een fiets is het aantal vacatures beperkt, en ik heb zeven gereedschapskisten die ik mee moet slepen.”

Een achternicht hielp hem in november aan een plek in de daklozenopvang in Leiden. „Als je wordt opgevangen, heb je recht op een uitkering, zei ze. Dan krijg je een urgentieverklaring voor een huurwoning. Maar zo’n opvang is een vergaarbak van probleemgevallen. Ik kreeg er drugs aangeboden, omdat ik op de zaal niet kon slapen.” Uiteindelijk werd hij uit de opvang gezet, omdat hij niet was ingeschreven in Leiden.

Nu hoopt Bruigom op een kamer in de opvang in Den Haag. Hij wacht op een daklozenuitkering, die 25 procent lager is dan een gewone bijstandsuitkering (983 euro per maand) omdat je geen woonlasten hebt. In de tussentijd is hij mantelzorger bij ouderen of logeert als kattenoppas bij vrienden. „Gek genoeg is mijn probleem ook dat ik er nog steeds uitzie als iemand die voor zichzelf kan zorgen”, zegt hij. „Als je zelf merkt dat dat niet zo is, knapt er iets.”