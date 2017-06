Republikeinse database met kiezersgegevens ontdekt

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen zijn de kiezersgegevens van zo’n 198 miljoen mensen enkele weken toegankelijk geweest online. Dat heeft de Amerikaanse internetspecialist Chris Vickery vastgesteld. Vickery vond een online database met gedetailleerde informatie over vrijwel alle geregistreerde Amerikaanse kiezers. Deze was makkelijk toegankelijk en was samengesteld door een bedrijf dat werkte voor de Republican National Committee (RNC), het overkoepelend orgaan van de Republikeins partij.

Het gaat volgens het bedrijf UpGuard waar Vickery voor werkt om namen, geboortedata, huisadressen, telefoonnummers, kiesregistraties en de stemgeschiedenis van 198 miljoen van de 200 miljoen geregistreerde kiezers. In veel gevallen registreerde de database ook de etniciteit, religie en standpunten van kiezers over politieke onderwerpen.

“Met deze gegevens kan je heel gericht campagne voeren in buurten, heel direct op personen en op mensen van alle soorten politieke overtuigingen”, zegt Vickery in een interview met The Washington Post. “Ik kan nu de namen en adressen geven van iedereen die volgens de RNC op Trump heeft gestemd.”

Volgens Vickery wist het campagneteam van de RNC van een aantal kiezers ook heel exact dat ze weinig vertrouwen hadden in Wall Street en farmaceutische bedrijven. Ook was bekend of ze al dan niet met frisse tegenzin voor Hillary Clinton hadden gestemd of Obamacare steunden.

Zo zijn in de database standpunten opgenomen over 46 verschillende politieke onderwerpen, variërend van immigratie tot handel. Ook zijn veel posts op sociale media opgeslagen in de database die in totaal 1,1 terabyte groot is, het equivalent van vijfhonderd uur aan film in hoge kwaliteit.

Vickery zegt dat hij op 12 juni zonder wachtwoord of andere veiligheidskleppen toegang kreeg tot de database en de gegevens eenvoudig kon downloaden. Hij heeft de autoriteiten ingelicht. Het is niet bekend of ook anderen de database in zijn geweest voordat het lek werd ontdekt.

Campagnestrategie Republikeinen

Uit de gegevens is heel goed de campagnestrategie van de Republikeinen op te maken. Daarover uit de ervaren Republikeinse datastrateeg Matt Oszcowski zijn zorgen in The Washington Post:

“Dit is niet alleen maar een lijst van mensen, maar dit is unieke particuliere informatie die de Republikeinse strategie prijsgeeft en alle methodes en manieren van ‘targeting’ laat zien.”

De database is van databedrijf Deep Root. Een dochterbedrijf heeft bijna een miljoen dollar betaald gekregen van de RNC. Het comité laat in een reactie weten dat het “de samenwerking met Deep Root heeft bevroren lopende hun onderzoek naar veiligheidsproblemen” en dat het “de veiligheid van kiezersinformatie erg serieus neemt en eist dat verkopers daarvan dat ook doen.”

Volgens Deep Root is de informatie alleen van 1 juni tot 14 juni onbeschermd geweest:

“We accepteren de volledige verantwoordelijkheid en zullen doorgaan met ons onderzoek. Op basis van de informatie die we nu hebben denken we niet dat onze systemen zijn gehackt.”

Het heeft internetspecialist Vickery twee dagen gekost om alle informatie te downloaden.