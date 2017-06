OM eist twaalf jaar tegen serieverkrachter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op dinsdag twaalf jaar celstraf geëist tegen de 35-jarige Mustafa A. voor het verkrachten van drie vrouwen in Amsterdam vorig jaar. De eis is mede zo hoog door het geweld dat met de zedendelicten gepaard ging. Ook wordt de man verdacht van brandstichting in de gevangenis waar hij gedetineerd was.

Volgens de officier van justitie was het misbruik voor de vrouwen “buitengewoon vernederend”. A. volgde zijn slachtoffers, alle drie tussen de 20 en 24 jaar, na het uitgaan vanaf de binnenstad. De eerste verkrachting vond plaats op 28 januari 2016. A. trok een vrouw van haar fiets bij de Wenckebachweg, in de buurt van de Bijlmerbajes.

Twee dagen later werd een andere jonge vrouw in de lift van haar appartementencomplex verkracht. A. stal ook haar telefoon. Een dag later maakte de verdachte zijn derde slachtoffer bij de Sloterpas. Met een mes dwong hij de vrouwen tot seksuele handelingen.

Brandstichting

Via Opsporing Verzocht werden er beelden van A. verspreid. De politie kwam de verdachte vervolgens op het spoor toen hij probeerde de gestolen telefoon te verkopen in een telefoonwinkel. Het OM schrijft in een verklaring:

“Nietsvermoedend en zoals zo vaak, fietsen de jonge vrouwen in de nacht van werk of een uitgaansgelegenheid naar huis. Maar hun leven krijgt een dramatische wending als zij ten prooi vallen aan een man die ze met geweld dwingt tot seks, als zij vervolgens alleen en volledig overstuur of in de war worden achtergelaten in bosschages of in een lift.”

De strafeis is ook voor brandstichting in de gevangenis waar A. vastzat. Hoewel de brand snel werd geblust, liepen volgens het OM andere gevangenen en personeel ademhalingsklachten op. A. zelf liep brandwonden op.

Omdat het niet vastgesteld kon worden of de man psychische problemen heeft, heeft het OM geen tbs geëist. A. komt uit Marokko en verblijft sinds 2008 illegaal in Nederland.