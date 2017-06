Mourinho aangeklaagd om belastingfraude

Spaanse aanklagers hebben José Mourinho in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingfraude, zo meldt Reuters. De huidige coach van Manchester United zou 3,3 miljoen euro te weinig hebben afgedragen in 2011 en 2012. In die tijd zat hij in de dug-out bij Real Madrid.

De Portugese coach, die bekend staat om zijn calculerende en defensieve speelstijl, moet zich voor een lokale rechter tegen de berekeningen van de fiscus verdedigen. Een datum voor de zitting is er nog niet.

Mourinho is niet de eerste Portugees die zich in dienst bij Real Madrid schuldig zou hebben gemaakt aan belastingontduiking. Ook topschutter Cristiano Ronaldo wordt vervolgd omdat hij de Spaanse fiscus voor miljoenen zou hebben getild. Uit stukken in bezit van de Spaanse krant El Mundo blijkt dat Ronaldo 14,7 miljoen euro te weinig betaalde via een illegale constructie. ‘CR7’ staat op 31 juli voor de rechter.

In het najaar van 2016 kwam de naam van zowel Mourinho als Ronaldo voor in de documenten van Football Leaks.