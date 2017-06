Macrons vertrouweling vertrekt als minister

De door een financiële affaire in problemen gekomen Franse minister Richard Ferrand stapt uit de regering. Op verzoek van president Emmanuel Macron gaat hij de zondag verkozen fractie van La République En Marche! in de Assemblée Nationale leiden.

Ferrand was het eerste socialistische parlementslid dat Macron steunde bij zijn streven president te worden. Als secretaris-generaal heeft hij En Marche! opgebouwd en tot vorige maand geleid. Na zijn verkiezing benoemde Macron hem tot minister van het nieuwe departement voor ‘territoriale samenhang’.

Maar na onthullingen van het weekblad Le Canard enchaîné en Le Monde was zijn positie in gevaar gekomen. Terwijl Macron heeft beloofd de politiek op te schonen, kwam uit dat Ferrand, vóórdat hij parlementslid werd, als directeur van een coöperatieve zorgverzekering in Bretagne zijn vriendin heeft laten profiteren van een lucratieve vastgoeddeal.

Erg ongelegen

Het parket in Brest heeft eind vorige maand een vooronderzoek naar de zaak geopend, maar premier Édouard Philippe zei dat de minister pas hoefde af te treden als hij daadwerkelijk in staat van beschuldiging gesteld zou worden. Dat is nog niet gebeurd. De affaire kwam hem niettemin erg ongelegen omdat het eerste wetsproject van Philippes regering draait om het ‘moraliseren’ van het politieke bedrijf.

Ferrand, die afgelopen zondag met een ruime meerderheid zijn parlementszetel in Bretagne wist te behouden, bevestigde de geruchten over zijn vertrek dinsdagochtend op radiozender Europe 1.

Volgens hem is het vertrek naar de Assemblée geen strafmaatregel. “Ik hoefde de regering niet te verlaten”, zei hij.

“Het is de president die in vertrouwen heeft geoordeeld dat het een goede zaak zou zijn als ik deze verantwoordelijkheid zou nemen.”

Zoals gebruikelijk na een parlementsverkiezing heeft de hele regering maandag ontslag genomen. De president heeft premier Philippe gevraagd een nieuwe ministersploeg samen te stellen. Die wordt woensdag om 18 uur gepresenteerd. De verwachting is dat de regering-Philippe 2 slechts op kleine details anders zal zijn dan Philippe-1.