KPMG moet inzage geven in controledossier TCN

KPMG moet de curatoren van vastgoedbeheerder TCN inzage geven in interne controledossiers uit 2010. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. TCN ging eind 2012 failliet. Volgens de curatoren heeft KPMG een wanprestatie geleverd bij het controleren van de boeken van TCN in 2010.

TCN heeft in zijn jaarverslag over 2010 waarschijnlijk een veel te rooskleurig beeld geschetst van haar financiële situatie. De jaarrekening over 2010 bevatte onjuiste en misleidende gegevens over het vermogen en de resultaten van het vastgoedbedrijf.

De curatoren willen weten hoe het kan dat de accountant van KPMG toch een goedkeurende verklaring gaf. Mogelijk volgt een tuchtklacht.

Google

Voormalig TCN-topman Rudy Stroink wordt momenteel vervolgd wegens omkoping.

Uit onderzoek blijkt dat Stroink en zijn eega tussen 2008 en 2010 via de Bahama’s en Dominica 1,7 miljoen aan steekpenningen hebben overgemaakt aan Simon Tusha, zo lichtte de officier van justitie maandag toe. Tusha was als ‘strategic negotiator’ bij Google verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten.

De steekpenningen zouden er voor hebben moeten zorgen dat Google het huurcontract bij het TCN-datacentrum in Eemshaven zou verlengen of het centrum zou kopen.

Imtech

Maandag werd bekend dat de curatoren van Imtech KPMG voor de rechter hebben gedaagd in een vergelijkbare zaak. Dat kort geding dient woensdag. Het Goudse installatiebedrijf moest in 2015 de deuren sluiten. Ook daar vermoeden de curatoren dat de accountant broddelwerk heeft geleverd.