Hof: extra opname asielzoekers niet verplicht

Nederland hoeft niet meer vluchtelingen op te nemen uit opvangkampen in Italië en Griekenland dan op dit moment het geval is. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag beslist in een zaak die was aangespannen door de stichting We Gaan Ze Halen. Met de uitspraak bevestigt het hof een eerdere afwijzing van de rechtbank.

Volgens de stichting zou de staat afspraken over de herverdeling van vluchtelingen over de Europese Unie, gemaakt met de Europese Commissie, onvoldoende nakomen.

160.000 vluchtelingen

In september 2015 beloofden EU-landen 160.000 vluchtelingen over te nemen uit Griekenland en Italië. Nederland heeft de taak 8.712 van de 160.000 vluchtelingen op te vangen in twee jaar tijd. Zes maanden voor de deadline waren er 1.433 vluchtelingen overgeplaatst. Met nog zes maanden tot de deadline om dit aantal te halen, is We Gaan Ze Halen van mening dat dit aantal niet gehaald gaat worden.

De landsadvocaat zei tijdens de zitting dat Nederland wel degelijk aan de verplichtingen voldoet. Volgens hem komen er een stuk minder vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië in aanmerking voor herplaatsing dan in 2015 werd gedacht. De rechtbank ging daar toen in mee, het hof nu ook:

“Omdat dit aantal sinds september 2015 is achtergebleven bij de verwachting, kan niet worden vastgehouden aan de aantallen te herverdelen asielzoekers die op die verwachting waren gebaseerd.”

Volgens het hof hoeft Nederland dus niet vast te houden aan het absolute aantal te verdelen asielzoekers dat in 2015 werd genoemd.

Zelf ophalen

De actievoerders van We Gaan Ze Halen stelden eerder al desnoods zelf mensen in Griekenland te gaan ophalen. “Er staan 300 auto’s klaar”, zei woordvoerder Rikko Voorberg daarover.