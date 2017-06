Hans van Breukelen neemt ontslag bij KNVB

Hans van Breukelen neemt ontslag als technisch directeur van KNVB. De voetbalbond maakte dat dinsdag bekend op zijn site.

Van Breukelen, sinds dertien maanden in functie, stapt op per 1 augustus. “Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar”, reageert commercieel directeur Jean-Paul Decossaux in het persbericht.

“Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn wij hem dankbaar voor.”

Als technisch directeur is Van Breukelen verantwoordelijk voor alle voetbalzaken binnen de KNVB. Een reden voor Van Breukelens vertrek per 1 augustus geeft de KNVB niet.