‘Grootste’ nazischat ooit in Argentinië gevonden

Een buste van Adolf Hitler, een vergrootglas in een doos ‘versierd’ met hakenkruizen en een apparaat om schedels te meten: in Buenos Aires zijn 75 nazi-voorwerpen gevonden. De politie trof de spullen aan in een geheime kamer in een huis van een verzamelaar in de buurt Béccar en denkt dat het de grootste vondst van dit soort relikwieën ooit is in de geschiedenis van Argentinië.

Hooggeplaatste nazi’s

Autoriteiten vermoeden dat het om originele spullen gaat van voormalig hooggeplaatste nazi’s. Zo werd een fotonegatief gevonden waarop Hitler te zien is met een vergrootglas. Historici bevestigden volgens het hoofd van de Argentijnse federale politie, Nestor Roncaglia, dat het vergrootglas van Hitler was.

Ook bij andere spullen zaten foto’s. “Ze laten zien dat de objecten echt door de ‘Fuhrer’ werden gebruikt. Er zijn foto’s van hem met de voorwerpen”, zegt de Argentijnse minister van Veiligheid, Patricia Bullrich, tegen AP. De afbeeldingen moesten er volgens haar voor zorgen dat de spullen makkelijker konden worden verkocht.

Naast de buste, het vergrootglas en het medische apparaat vond de politie onder meer speelgoed dat volgens Bullrich werd gebruikt om kinderen te indoctrineren, een groot standbeeld van een nazi-adelaar boven een hakenkruis en een nazi-zandloper. “De vondst biedt onweerlegbaar bewijs van de aanwezigheid van topleiders die uit nazi-Duitsland zijn ontsnapt”, zei Ariel Cohen Sabban, voorzitter van een overkoepelend orgaan van Joodse organisaties in Argentinië, tegen AP.

Foto David Fernandez/EPA Foto David Fernandez/EPA Politieagenten dragen een Nazi-standbeeld op het hoofdkwartier van Interpol in Buenos Aires. Foto Natacha Pisarenko/AP Een mes met Nazi-markeringen. Foto Natacha Pisarenko/AP Een portret van Adolf Hitler. Foto Natacha Pisarenko/AP Een doos met hakenkruizen waarin harmonica’s voor kinderen zitten. Foto Natacha Pisarenko/AP Een apparaat dat werd gebruikt voor schedelmetingen. Foto Natacha Pisarenko/AP Een nazi-zandloper. Foto Natacha Pisarenko/AP

te achterhalen hoe de objecten Argentinië zijn binnengekomen en wil daarbij ook internationale experts inzetten. Veel onderzoekers en leden van de Joodse gemeenschap in Argentinië denken dat hooggeplaatste nazi’s de spullen meebrachten na de Tweede Wereldoorlog. Veel nazi’s vluchtten toen naar Argentinië.

Een van de bekendste uitwijkelingen naar Argentinië was Josef Mengele, die in het concentratiekamp Auschwitz werkte. Hij leefde tien jaar lang in de hoofdstad Buenos Aires en verhuisde naar Paraguay toen agenten van de Israëlische geheime dienst SS-topman Adolf Eichman in Argentinië ontvoerden en hem naar Israël overbrachten. Mengele overleed in 1979 in Brazilië.

De politie kwam de spullen op het spoor bij een onderzoek naar illegale kunstwerken in een galerie in het noorden van Buenos Aires. Agenten van Interpol volgden de verzamelaar en gingen zijn huis binnen, waar hun aandacht werd getrokken door een grote boekenplank. Daarachter vonden ze de verborgen kamer. De verzamelaar is nog op vrije voeten, maar er wordt wel een onderzoek ingesteld naar zijn activiteiten.