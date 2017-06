Overboekingen vanaf 2019 direct afgehandeld

Het geld dat Nederlandse bankrekeninghouders naar elkaar overmaken zal vanaf mei 2019 binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staan. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) dat maandag is gepubliceerd.

Nu worden enkel overboekingen naar rekeningen bij dezelfde bank direct verwerkt. Overboekingen naar een andere bank worden tijdens werkdagen afhankelijk van het tijdstip soms dezelfde dag en soms de ochtend daarop verwerkt.

„Een overboeking naar iemand bij een andere bank kan tijdens feestdagen zoals Pasen of Hemelvaart wel vier dagen duren”, zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. „Een overboeking op donderdagavond na vijf uur, zal als Pasen en Hemelvaart ongunstig vallen pas dinsdagochtend op rekening van de begunstigde staan.”

Die lange overboekingstermijn hangt volgens de woordvoerder samen met de openingstijden bij de Europese Centrale Bank (ECB), die als schakel fungeert voor alle betalingstransacties tussen Europese banken onderling,

Vanuit Europa wordt al langere tijd gestuurd op ‘instant’ verwerking van digitale betalingen. Ook de ECB is daarvoor haar systemen gereed aan het maken. In november wordt het stelsel van regels en afspraken voor zulke betalingen door de ECB gepresenteerd en kunnen landen aan de slag met hun eigen systemen. Nederland heeft daar al een voorschot op genomen. Inmiddels is het ontwerp van het Nederlandse systeem klaar en de bouw gestart.

Rente

Over banken wordt vaak gezegd dat zij overboekingen traag verwerken en het geld vasthouden om zo nog even extra rente te vangen. „Dat is al jaren in heel Europa verboden”, zegt Betaalvereniging Nederland.

In 2007 nam de Europese Commissie een richtlijn aan die daar paal en perk aan stelt. Geld dat nu een nacht of soms dagen onderweg is wordt geparkeerd op een tussenrekening, waar de banken niets mee kunnen. De woordvoerder: „Er wordt echt niets aan verdiend.”