Franse minister van Defensie stapt op

De pas vorige maand begonnen Franse minister van Defensie Sylvie Goulard stapt op. Ze heeft president Emmanuel Macron laten weten het goede voorbeeld te willen geven bij zijn strijd het vertrouwen in de politiek te herstellen. Eerder vandaag al liet Macrons rechterhand Richard Ferrand weten zijn ministerspost op te geven.

De met Macron samenwerkende centrumpartij MoDem, waarvoor Goulard jarenlang lid van het Europees Parlement was, ligt al enige tijd onder vuur vanwege mogelijk misbruik van Europese gelden.

Assistenten van MoDem-Europarlementariërs zouden voor een deel van hun tijd ingezet zijn voor klusjes voor de partij zelf, berichtte de Franse publieke zender France Info vorige week. Dat is niet toegestaan. Nadat een politica van het Front National zich hierover eerder dit jaar beklaagde, heeft de Franse Justitie al een vooronderzoek geopend.

“De president wil het vertrouwen in het politieke handelen herstellen, Frankrijk hervormen en Europa herlanceren”, schrijft Goulard in haar verklaring. “Deze poging tot hervorming is belangrijker dan enige persoonlijke overweging.”

Maar volgens MoDem-partijleider François Bayrou, nu minister van Justitie, stapt Goulard op om “strik persoonlijke” redenen. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Macron en Bayrou sloten in februari een samenwerkingsakkoord, maar Goulard steunde Macron al langer. Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag heeft Macron de zetels van de MoDem op papier niet meer nodig voor een parlementaire meerderheid. Woensdagavond maakt het Élysée de nieuwe ministersploeg bekend.