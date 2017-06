Verdwenen duo Spoorloos: ervaren reizigers met de wereld als ‘leuke speeltuin’

Derk Bolt (62) en Eugenio Follender (58) van tv-programma Spoorloos, die dit weekeinde vermoedelijk zijn ontvoerd in Colombia, komen al vele jaren in het land. Ze kennen het goed, spreken Spaans, en gaan doorgaans voorzichtig te werk. Nog onbekend is of ze daadwerkelijk zijn ontvoerd, en door wie. Ze verdwenen in een gebied dat wordt gecontroleerd door rebellengroep ELN, maar er zijn ook kleinere gewapende groepen actief, zoals ‘Los Pelusos’ (EPL). Het advies luidt om het gebied alleen in te trekken met militaire begeleiding, dus het is vreemd dat het duo er onbegeleid heen zou zijn gegaan.

De tv-presentator Bolt en zijn vaste ‘cameravriend’ Follender reizen al meer dan twee decennia, 120 dagen per jaar, samen de wereld over, op zoek naar verloren familieleden. Ze maken reportages voor Spoorloos, het populaire tv-programma (1,7 miljoen kijkers) van KRO-NCRV dat al sinds 1991 familieleden opspoort, voornamelijk op verzoek van geadopteerden en kinderen uit gebroken gezinnen. Hoewel de twee ooit zijn beroofd in Brazilië en in een politiecel in Ghana belandden, zei Bolt in interviews dat hij de wereld als een veilige „leuke speeltuin” ervaart.

Omdat veel geadopteerden uit Colombia komen, zijn de speurders daar vaak geweest. Het is Bolts favoriete land. Eerder zei hij in het AD: „Mits je sommige wijken mijdt, voel je je er veilig.” En in de Volkskrant: „Als je een beetje nadenkt, hard wegloopt bij degene die je niet vertrouwt en gewoon blijft zitten bij degene die aardig is, dan is er vrijwel niets aan de hand.”

Bolt (Remkum, 1955) begon in 1976 bij het radioprogramma Met het oog op morgen. Sinds 1992 werkt hij voor Spoorloos, sinds 1996 gaat hij voor het programma op reportage. Hij schreef twee boeken over zijn werk: Altijd ergens anders (2013) en Groeten uit Verweggistan (2016). Bolt houdt van het reizende leven. Hij is gescheiden en ziet zijn ongebonden staat als een zegen: als hij thuiskomt, hoeft hij zich tot niemand te verhouden. Bolt heeft twee volwassen kinderen.

Cameraman Eugenio Follender. Eigen foto op LinkedIn

Zijn vaste cameraman Eugenio Follender Grossfeld (Arnhem, 1959) werkte in de jaren tachtig voor facilitair bedrijf NOB/Dutchview. Hij draaide shows van Willem Ruys, Wedden dat, Bananasplit, Ter land, ter zee en in de lucht. Ook werkte hij als regisseur voor bijvoorbeeld De rijdende rechter en De stadsdokter. Nu bepaalt Spoorloos al 21 jaar zijn leven. Hij is getrouwd, vader van drie kinderen. Zijn vrouw beschrijft hem als „een wereldreiziger, een supertoffe, rustige, vriendelijke man die heel zorgvuldig werkt en geen gekke dingen doet.”

Bolt maakte ook het reisprogramma Gezellig naar de Krim (2007) en het geschiedenisprogramma Brieven boven water (2011), maar hij is vooral het gezicht van Spoorloos; de onvermoeibare speurder die ervoor zorgt dat zoekende Nederlanders naar verre oorden reizen om hun verloren moeder of vader in de armen te vallen, waarna de tranen van deelnemers en kijkers rijkelijk vloeien.

Bolt vindt dat hij goed werk verricht en vindt dat Spoorloos onterecht wordt weggezet als emo-tv. In Het Parool: „Je kunt natuurlijk over Spoorloos beweren dat het allemaal gejank is waar niemand wat aan heeft. Maar dat is niet zo. Als mensen na vele jaren eindelijk weten wie hun vader of moeder is, kan dat hun leven ten goede veranderen.”