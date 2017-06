Bosbranden Portugal zijn vanuit de ruimte te zien

Het groene hart van Portugal staat al sinds zaterdagmiddag in de brand. Een hittegolf, een blikseminslag en aanwakkerende wind veranderden het bosrijke gebied in Centraal-Portugal in een vlammenzee. Het zijn met 63 slachtoffers de dodelijkste branden in Portugal sinds tijden.

Rond Pedrógão Grande ontstond op zaterdag 17 juni, vermoedelijk door blikseminslag, een eerste vuur. Op satellietbeelden zondag gemaakt door NASA’s Earth Observatory zijn de rookpluimen boven het gebied goed zichtbaar. De nacht daarop brandde het vuur zo fel dat het vanuit de ruimte zichtbaar was.

Met beelden van enkele dagen voor de bosbranden en een foto van de nacht van 19 juni zijn de branden duidelijk te zien in het gebied grofweg halverwege tussen Porto en Lissabon.

Bekijk met behulp van onderstaande slider, door de witte lijn naar links en rechts te bewegen, de situatie van 16 juni en die van 19 juni.

Foto’s NASA

Het zijn de dodelijkste bosbranden in Europa sinds 1949 in het zuiden van Frankrijk. Daar vielen destijds 82 doden. De verwoestende branden zijn een van de grootste rampen in de voorbije decennia in Portugal.