Blusvliegtuig neergestort in Portugal

In het gebied in midden-Portugal waar grote bosbranden woeden is een blusvliegtuig neerstort. Het toestel van het type Canadair is neergekomen in de omgeving van Pedrógão Grande, in de bergachtige streek zo’n 150 kilometer ten noorden van Lissabon.

Wat het lot is van de inzittenden van het vliegtuig is nog niet bekend. Normaal gesproken is er in dit type toestel naast de piloot nog één ander aan boord.

Bij de bestrijding van de branden zijn zo’n duizend brandweerlieden aan het werk. De brandweer is grip aan het krijgen op de branden. Van de vier brandhaarden waren er vanmorgen nog twee over en daarmee is 70 procent geblust. Wel is er nog angst dat de branden weer oplaaien als de wind opsteekt.

Door de bosbranden die zaterdag uitbraken zijn 64 mensen omgekomen. Veel slachtoffers verbrandden in hun auto bij een poging de vlammen te ontvluchten. Een aantal dorpen is nog niet bereikt, dus vreest de brandweer dat het dodental nog verder op gaat lopen.

Het blussen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan modern materieel en de hoge temperaturen in de regio. Het is deze dinsdag 38 graden, gortdroog en ook de komende dagen wordt geen regen verwacht.

Terwijl de bluswerkzaamheden nog in volle gang zijn komt de eerste kritiek los in Portugal. Met name de wijze waarop 47 mensen de dood vonden op autoweg N236 roept vragen op. Premier Antonio Costa wil weten waarom de bewuste weg niet is afgesloten. Slachtoffers zouden juist naar de route zijn gedirigeerd omdat die als een veilig alternatief zou gelden.

Verder is de discussie gaande in het Portugees parlement of de verbouw van de zeer brandbare eucalyptusbomen niet aan banden moet worden gelegd. Wetgeving zou er voor moeten zorgen dat er tot 2030 geen nieuwe bomen bij mogen komen. Eucalyptusbomen worden gebruikt voor de papierindustrie in Portugal.