Behandeling Kamer langer zwangerschapsverlof gaat toch door

De Tweede Kamer gaat alsnog de voorgestelde uitbreiding behandelen van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen. Een Kamermeerderheid stemde daar dinsdag voor. Het onderwerp werd in april nog controversieel verklaard.

De aanleiding voor deze controversieelverklaring was een voorstel van VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. Het onderwerp zou volgens haar dermate “impact hebben op de begroting” dat het deel van de formatieonderhandelingen moest worden. Controversieel verklaren houdt in dat het vraagstuk op een lijst komt met onderwerpen die door de Kamer pas behandeld worden als er een nieuwe regering is. De PvdA was destijds zeer geïrriteerd over de opstelling van coalitiepartner VVD. Het was namelijk een belangrijk plan voor PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Reactie Asscher

De PvdA-fractie vroeg de Tweede Kamer dinsdag het voorstel ‘oncontroversieel’ te verklaren zodat het alsnog kan worden behandeld. De voortslepende formatie werd als een van de redenen gegeven: als het voorstel nu niet snel behandeld kan worden was invoering per 1 januari 2019 onmogelijk geworden.

CDA, VVD, D66 en SGP stemden, net als voorheen, tegen het voorstel. GroenLinks stemde voor een snellere behandeling van het onderwerp. “Vaders met een pasgeboren baby moeten nu zo snel mogelijk langer verlof krijgen”, reageert Asscher tegenover ANP. Over het besluit van de Kamer: “Daarmee maken we in ieder geval deze uitbreiding mogelijk. En het kunnen dan ook altijd nog meer dagen worden. Dat willen veel partijen en dat kan nu in de formatie mooi geregeld worden.”

De PvdA hoopt dat door de snelle behandeling de drie dagen extra verlof in 2019 kunnen ingaan.

Laagste aantal kraamverlofdagen van Europa

Samen met Ierland en Zwitserland heeft Nederland het laagste aantal kraamverlofdagen voor vaders in Europa. Onder de bevolking is er steun voor de uitbreiding van het aantal verlofdagen. Eerder dit jaar bleek bij een onderzoek onder 1.788 vaders van jonge kinderen dat tweederde van de vaders in Nederland voorstander is van meer vaderschapsverlof.