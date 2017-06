Australië stopt met bombarderen boven Syrië

De Australische luchtmacht stopt voorlopig met het uitvoeren van bombardementen boven Syrië. Aanleiding is het neerhalen van een Syrisch gevechtsvliegtuig door de Amerikaanse luchtmacht en de dreigende taal van Rusland die daarop volgde, zo maakte het Australisch ministerie van Defensie dinsdag in een verklaring bekend.

Australië maakt samen met een handvol andere, vooral westerse landen deel uit van een internationale coalitie die wordt geleid door de VS. Die coalitie helpt Syrische rebellengroepen regelmatig bij hun strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Zo wordt de laatste tijd regelmatig gebombardeerd bij Raqqa, de laatste grote stad in handen van IS.

Studio NRC

Bij de strijd om Raqqa zijn Koerdisch-Arabische rebellen betrokken, verenigd in de Syrische Democratische Strijdmacht (SDF). Afgelopen zondag werden zij in de omgeving van Raqqa onder vuur genomen door een gevechtsvliegtuig van het Syrische regeringsleger. De Amerikaanse strijdkrachten schoten daarop het Syrische toestel uit de lucht.

‘Alle coalitievliegtuigen doelwit’

Voor Rusland, dat de Syrische regering van president Assad steunt, was de Amerikaanse ingreep reden om de communicatie met de VS over operaties in het Syrische luchtruim te staken. Het Kremlin dreigde bovendien dat het alle vliegtuigen van de coalitie – op het moment dat ze ten westen van de rivier Eufraat vliegen - in het vervolg als doelwit ziet.

Dat Australië nu stopt met bombarderen in Syrië is volgens het ministerie van Defensie “uit voorzorg”. In een verklaring schrijft het departement dat de veiligheid van Australische troepen voortdurend wordt bekeken en dat het mogelijk is dat deelname aan de luchtaanvallen op een later moment weer wordt hervat. In Irak blijft Australië wel bombardementen uitvoeren, als onderdeel van dezelfde coalitie.