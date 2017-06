Aandelen Chinese vasteland krijgen plek in beursgraadmeter

Aandelen van bedrijven op het Chinese vasteland krijgen vanaf begin juni 2018 een plekje in een van ’s werelds meest gevolgde graadmeters. Na drie eerdere afwijzingen kondigde indexbeheerder MSCI dinsdagavond aan dat de aandelen ditmaal wel voldoen aan de voorwaarden. Het is voor het eerst dat een grote indexbouwer een dergelijk besluit neemt.

Aanvankelijk wordt slechts een klein plekje ingeruimd voor de aandelen van het Chinese vasteland. In de veelgebruikte Wereldindex van MSCI worden de zogeheten ‘A-aandelen’ voor 0,1 procent meegewogen, in de index voor opkomende markten voor 0,5 procent. Veel marktkenners verwachten dat – nu de eerste stap is gezet – ze een steeds grotere plek gaan innemen in de indices van MSCI.

Op dit moment staan er overigens ook al Chinese aandelen in de graadmeters van MSCI, maar dat zijn bedrijven met een notering aan de beurs van Hongkong of aan een buitenlandse beurs. A-aandelen zijn stukken van bedrijven die worden verhandeld op de beurzen van Shanghai en Shenzhen. Zulke aandelen waren lange tijd erg moeilijk verkrijgbaar voor buitenlandse investeerders.

Sinds drie jaar kunnen ook niet-Chinezen gemakkelijker aan aandelen van het vasteland komen, via een verbinding tussen de beurzen van Shenzhen en Shanghai en die van Hongkong. Sindsdien overweegt MSCI elk jaar opnieuw of de tijd rijp is om ze op te nemen in zijn indices. De laatste jaren telkens met negatieve uitkomst.

Het besluit om nu ook A-aandelen op te nemen maakt het, na de eerdere beursverbinding, opnieuw iets gemakkelijker om te beleggen op het Chinese vasteland. Voor passieve beleggers is het tegelijkertijd ook een verplichting: wie de indices van MSCI volgt, gaat straks – of hij nu wil of niet – beleggen in A-aandelen.

Voor China is de opname in de graadmeters van MSCI een belangrijke stap om buitenlands kapitaal aan te trekken. Mede door de beurscrash van eind 2015 waren buitenlandse investeerders een tijdlang voorzichtig met beleggen in A-aandelen: slechts iets meer dan 1 procent was in handen van een buitenlanders. Desondanks behoren de beurzen van Shanghai en Shenzhen nog altijd tot de grootste ter wereld.