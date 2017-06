Politie: 79 doden bij flatbrand Londen

Het lijkt erop dat er bij de flatbrand in Londen van afgelopen woensdag nog meer mensen zijn omgekomen dan eerst werd gedacht. De Londense politie heeft het aantal doden en vermisten maandag bijgesteld van 58 naar 79. Hoogstwaarschijnlijk heeft geen van de vermisten de brand in de Grenfell-toren overleefd, meldt poltiecommandant Stuart Cundy.

Cundy verwacht dat het aantal slachtoffers nog iets verder zal oplopen. Van vijf van de 79 doden en vermisten is inmiddels de identiteit bekend. Eerder zei de politie al dat waarschijnlijk niet alle slachtoffers van de dodelijke brand geïdentificeerd zullen worden.

Commander Stuart Cundy: Updated statement on #GrenfellTower fire https://t.co/MRXYROAxLE — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 juni 2017

De brand in de 24 verdiepingen tellende Grenfell-toren, in het stadsdeel Kensington, ontstond door een kapotte koelkast. Plastic gevelbekleding die bij een recente verbouwing was aangebracht, zorgde ervoor dat het vuur zich razendsnel over de hele toren kon verspreiden. Veel bewoners van de flat konden geen kant op, ook omdat het officiële veiligheidsplan hen aanraadde in hun appartement te blijven in geval van brand.

Onderzoek

De politie maakte donderdag bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de ramp. Bewoners klaagden al jaren dat de brandveiligheid van de toren niet op orde was. Twee ministers zeiden zondag bovendien dat het gevelmateriaal mogelijk verboden was.

Premier Theresa May werd na de fatale brand het mikpunt van felle kritiek. Buurtbewoners waren boos dat May zich pas laat liet zien op de rampplek, en bovendien niet met hen in gesprek ging. De woede richtte zich ook op het feit dat de deelgemeente geen aandacht gehad zou hebben voor de behoeften van de arme flatbewoners van Grenfell, maar wel voor die van de rijke Kensingtonians even verderop. Vrijdag bestormden woedende demonstranten het gemeentehuis.