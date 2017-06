Stroomstoring legt treinverkeer Zwolle plat

Een stroomstoring heeft het treinverkeer van en naar Zwolle maandagavond volledig platgelegd. Seinen en wissels werken niet. Dat meldt de NS.

De storing begon rond 17.30 uur. De extra reistijd is meer dan een uur. Het is niet bekend hoelang de situatie zal duren.

Zwolle is een belangrijk verkeersknooppunt. Duizenden mensen zijn door de storing gestrand. Eén trein kwam tot stilstand in de buurt van het station. De reizigers in deze trein zijn per bus naar het station gebracht.

“Rommelige avondspits”

Volgens spoorbeheerder ProRail is het treinverkeer in het hele land ontregeld door een aantal storingen. Onder meer tussen Roosendaal en Breda, en tussen Eindhoven en Roermond hebben treinen vertraging als gevolg van seinstoringen.

De storingen zijn het gevolg van het warme weer. Door de hitte “kan elektronica ontregeld raken, met sein- en wisselstoringen tot gevolg”, zo meldt ProRail. Naast seinstoringen zorgen ook een defecte trein en een aanrijding eerder op maandag voor problemen.

Stakingen

Maandagochtend werd gevreesd voor vertraging en uitvallende treinen, nadat NS-personeel bij stations Zwolle en Den Haag stakingen had aangekondigd. De staking leidde echter niet tot veel problemen.