Strijd Theresa en Boris als Britse House of Cards

Reconstructies op tv van spannende momenten in de politiek zie je ofwel in de vorm van een documentaire vol talking heads, dan wel heel veel jaren later als fictie, waarin de schrijvers nogal wat details erbij verzinnen. De BBC voegt nu een nieuwe variant toe: nog geen jaar na het Brexit-referendum en het snelle aftreden van premier David Cameron wordt in Theresa v Boris: How May Became PM heel precies ontrafeld wat er in de twintig dagen daarna gebeurde in de top van de Conservatieve Partij.

Op basis van uitgebreide research en gesprekken met mensen uit de directe omgeving van de hoofdrolspelers wordt de machtsstrijd om de opvolging gedocumenteerd. Veel van die getuigenissen zijn ook in de documentaire te zien, maar de schrijvers Samir Shah en Justin Hardy (tevens regisseur) laten ook gesprekken in de achterkamers, momenten van grote verwarring en woedende telefoongesprekken naspelen door acteurs. Zo lijkt het wel of we een actuele versie van de Britse House of Cards meemaken.

Boris maakt curry met een schort om

Aan het begin zien we hoe acteur Will Barton de pruik van Boris Johnson past, maar al heel snel vergeet je dat je naar (sterk door de werkelijkheid geïnformeerde) fictie zit te kijken. In deze analyse heeft Johnson de tweestrijd met Theresa May verloren door zijn verregaande onnozelheid. Barton speelt hem als een wat treurige joker, die al een tijdje bezig is met het uitnodigen van Tory-parlementsleden bij hem thuis in Oxfordshire, waar hij met een schort om curry voor ze maakt. Maar het team-Johnson rammelt aan alle kanten. De steun van mogelijke concurrent Andrea Leadsom wordt ingetrokken omdat Johnson haar geen overtuigende beloften doet, waar ze om vroeg. Dan steekt de andere pilaar van de campagne, minister van Justitie Michael Gove, Johnson ook een dolk in de rug.

De campagne van uiteindelijke winnares Theresa May is vooral gebaseerd op zo min mogelijk doen. Het partij-establishment is toch al op haar hand, zeker wanneer ze Camerons privésecretaris Gavin Williamson tot haar campagneleider benoemt. Ze laat het vuile werk volledig aan hem over. In een vorm van dichterlijke vrijheid (moeten we aannemen) zien we hem een insect voeren aan zijn vogelspin, terwijl hij telefonisch weer een stem binnenpraat.

Maar ook het team van May kent zijn beperkingen. Als drie maanden voor de Brexit enkele partijbaronnen haar beschikbaarheid discreet willen peilen, doen ze dat in een net iets te populair restaurant. De serveerster schuift nogal opdringerig gerechten onder ieders neus, op het gevoeligste moment in de conversatie. Nee, deze dame is niet beschikbaar zolang er geen vacature is.

Wie gaan Rutte en Klaver spelen?

Ook wordt natuurlijk nadrukkelijk (dit keer in originele beelden) de belofte van May herhaald dat ze geen vervroegde verkiezingen zou uitschrijven. Toen ze dat wel deed, verloor ze haar meerderheid en riskeert nu alsnog te moeten aftreden.

Het buitengewoon vermakelijke docudrama minimaliseert de kansen van Johnson, Leadsom, Gove en Williamson om haar ooit nog op te volgen. Kennelijk kan staatsomroep BBC het zich veroorloven om zo snoeihard in te grijpen. Wij zouden graag zoiets in Nederland willen zien, over onze machtsstrijd, de formatieonderhandelingen, en denken vast na over de beste acteurs voor Rutte, Buma, Pechtold en Klaver.

Helaas is het niet mogelijk zonder VPN-verbinding Theresa v Boris online terug te kijken buiten het Verenigd Koninkrijk.