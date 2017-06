Met Pinksteren gingen we voor het eerst op pad met de onlangs aangeschafte, vintage-caravan. Na amper 800 meter op de stadsring, stuiterde de caravan van de trekhaak en kwam dwars op de weg tot stilstand. Met 6 schreeuwende inzittenden, onmiddellijk de auto aan de kant gezet. Daar stonden we in de berm, kijkend naar de caravan en de aanzwellende file. Politie en sleepdienst rukten massaal uit, hielden opgefokte medeweggebruikers tegen en regelden vervoer zodat we 40 minuten later – nog behoorlijk geschrokken – verder konden. In geuren en kleuren vertelde de jongste dochter vandaag het avontuur op school. De jongens waren zo onder de indruk dat eentje verzuchtte: „Eindelijk eens een spannend verhaal van een meisje!”

