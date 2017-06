Kritische twitteraars zijn geen complotdenkers

In de krant van 15 juni schreef Andreas Kouwenhoven het stuk Hoe een ongeluk op sociale media toch een aanslag werd. Ik ben een van de in het artikel geciteerde twitteraars. „Aangesproken, er vandoor gegaan en ‘opeens’ onwel geworden. Ik geloof er niks van”, schreef ik vrijwel direct na het incident.

De teneur van het stuk is dat enkele complotdenkers maar niet willen geloven in de officiële lezing van de politie. Ik sta nog steeds achter mijn uitspraak.

Nog steeds is het verhaal van de Amsterdamse politie onbevredigend. Het blijft vreemd dat er geen opnames zijn van het ongeluk op het drukste stationsplein van Nederland. Alsof er mensen in een buitenwijk van Winschoten werden aangereden, in plaats van op een van de meest voor de hand liggende terreurdoelwitten van Nederland. Kouwenhoven registreert de antwoorden van de politiewoordvoerder slechts, zonder verdere vragen. In het artikel wordt gesteld dat de geciteerde twitteraars die twijfelen aan de lezing van de politie wel „teleurgesteld leken” dat het geen aanslag betrof. Zo’n uitspraak is geen reactie waardig.

In plaats van een paar kritische twitteraars weg te zetten als complotdenkers, zou de krant beter een grondig onderzoek naar het ongeluk kunnen doen.